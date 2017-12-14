港股直擊 即巿股評

美國聯儲局一如預期加息四分一厘，隔晚美國三大指數收市個別走，道指再創新高。港股昨日飆高428點後，今日於廿天線水平整固。

恒指高開113點，開市後曾升145點，見29367點全日高，亦刷新本月以來高位，其後回軟，上午11時前曾倒跌103點見半日低，半日收市前回穩，中午跌5點。大市午後隨A股走低，恒指跌穿上午低位，失守20天線(約29222點)，最多跌174點，低見29047點，一度逼近兩萬九關口。尾市跌幅收窄，恒指收報29166點，跌55點或0.2%。大市今日升跌股份比例均為50%。

全日成交額1064.62億元，較上日減少約2.95億元。

國企指數收報11531點，升11點或0.1%。

恒指即月期貨市跌25點或0.09%，報29199點，高水33點。

A股偏軟，滬指跌0.32%；深成指跌0.3%。兩市成交額約3581億元人民幣。國家統計局公布，今年首11個月，全國固定資產投資57.51萬億元人民幣，按年增長7.2%符預期；不過，11月社會消費品零售總額3.41萬億元人民幣，略遜市場預期。

歐洲三大股市最新個別走；美國道指期貨最新升46點，報24692。英倫銀行和歐洲央行將公布利率決議。

藍籌金融股回軟，友邦(01299)跌2%；滙控(00005)高見80.4元再創逾3年高後，收市跌0.5%；中銀香港(02388)見40.5元創新高後，收市跌2%；平保(02318)跌0.4%。相反，重磅內銀較硬淨，工行(01398)升0.6%；建行(00939)昨日升逾4%，今日再升0.4%。美國加息，而且本港一個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.0989厘，續創9年高，不過多隻本地地產股走高，新地(00016)升3.2%；恒地(00012)升1%；新世界發展(00017)升1.4%。騰訊(00700)收市競價時段獲嘜高，報397.2元，升0.4%。

焦點板塊

內房股：今早全線造好，華潤置地(01109)升2.8%；中海外(00688)升1.3%；碧桂園(02007)升4.2%；融創(01918)升4.7%；萬科(02202)升3.2%；中國恒大(03333)升2%。另外，旭輝(00884)升5.1%；龍光(03380)升3.2%；合景泰富(01813)升4.3%；世房(00813)升3.1%；奧園(03883)升2.5%；富力(02777)升4%；華南城(01668)3.5%；遠洋集團(03377)升3.4%；雅居樂(03383)升3.2%。

醫藥股：輪流破頂，金斯瑞生物科技(01548)曾飆14%創新高，收市升12.7%；康哲藥業(00867)創新高，收市升4.3%；中生製藥(01177)創新高，收市升3.6%；石四藥(02005)也破頂，收市升5.5%。另外，國藥(01099)升2.3%；華潤醫藥(03320)升3.4%；麗珠醫藥(01513)升5%；東陽光藥(01558)升6.2%；上海醫藥(02607)升3%；BBI生命科學(01035)飆19.1%。藥明生物(02269)遭控股股東配售減持1.26億股，每股40.25元，股價反覆升2.8%，報42.75元，由於配股上板，成交額達58.56億元。

汽車股：另一跑出板塊，吉利(00175)升0.8%；廣汽(02238)升2.7%；長汽(02333)升2.7%；華晨(01114)升1%；比亞迪(01211)升1%；北汽(01958)升1%。4S零售商正通(01728)升1.3%。半新股信邦控股(01571)飆16.3%。

中資航空股：今日繼續攀升，南航(01055)創逾兩年高，收市升3.1%，其A股升0.18%，集團11月客運運力投入按年上升11.13%；旅客周轉量按年上升15.37%。國航(00753)升3.6%，其A股升0.98%；東航(00670)創逾兩年高，收市升5.4%，其A股升1.08%。不過，北京首都機場(00694)回吐2.4%。中國民航信息網絡(00696)升1.6%。

手機設備股：今日又跑輸，舜宇(02382)曾挫4.8%，收市跌4.1%；瑞聲科技(02018)曾挫4.4%，收市跌3.4%；丘鈦(01478)跌3.7%；高偉(01415)跌0.4%；ASM太平洋(00522)跌2.2%。另外，信利(00732)跌3.8%；比亞迪電子(00285)跌0.7%。

焦點股份

IDG能源(00650)：今早曾飆升30.7%，收市回落升8%，成交額788萬元創超過一年高。集團分別向鴻海5間附屬配售共14.85億股，代價共14.85億元，以現金支付。配售股份相當於擴大後股本24.37%，配售價1元，較昨日收市價有約27.01%折讓。

海航實業股份(00521)：今早曾升一成，高見0.375元，收市升7.4%。集團公布，Wang Shuang和趙權退任聯席主席，郭可獲委任為執行董事，並接替主席一職，即日起生效。

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