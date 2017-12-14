即巿股評 港股直擊

隔晚FOMC議息落實加息1/4厘，呢個結果預期之內，而美股三大指數個別發展，道指又創收市新高，港股夜期跟ADR亦隨之走高。不過港股由28200水平計算，累計已反彈過逾點，今早高開後回吐，目前喺20日線(28222點)附近整固。恒指高開逾百點，開市後最多升145點，見29368點半日高位，剛好觸及之前下跌裂口29353至29563嘅底部即掉頭。其後曾倒跌103點，見29119點半日高位，一度失守20日線。中午恒指報收29216點；國指則升27點，報收11547點。

藍籌股噚日最威水嘅金融股，落實加息反而令近日急升的金融股放慢腳步，當中內銀股今日叫做靠穩，暫未能延續周二嘅強勁升勢。至於金融股龍頭大笨象(00005)，做咗兩日小飛象，早段見過80.4元未能企穩，喺80元樓下整固，半日跌0.6%。美國加息，暫時陀地銀行未有相應行動，但HIBOR再扯高至1.099厘，已創9年新高，加息都係遲早問題。奇怪在擺明港息遲吓要加息，但對息口最為敏感嘅陀地地產股反而炒高，呢吓確係莫名其妙。就連內房股亦炒高，不過阿Man傾向相信係之前內房股持續向下，股價已呈超賣，趁內地股市喘定，內房股借勢反彈。汽車股跟內房股一樣，喺嚴重超賣下反彈，阿A就無乜興趣追入去。

噚日阿Man指每逢年尾都係航空業旺季，航空股同機場客等將受惠，股價升得快，一直有錢派，幾集中資飛機繼續向好。雖然航空股喺A股今日表現唔好，但H股呢邊愈升愈有，南航(01055)跟東航(00670)齊創兩年高位，股分齊齊升逾4%；而國航(00753)則錄得3.4%升幅。濠賭股升咗幾日，今早回吐好正常，只要上升趨勢未破壞，仍可放心坐定定。另一個要坐定定嘅板塊係醫藥股，板塊內股份普遍上升，金斯瑞生物(01548)同石四藥(02005)新高又新高，屢次攻頂，擺明資金未停手掃貨。

唔少缸邊友重覆發問同一個問題，究竟個市係反彈，抑或係重拾升勢，阿Man堅持用回補裂口企穩嚟決定。一日恒指下跌裂口唔完全回補，兼企穩其上，目前亦只視為反彈。由於之前急跌2000點，鐘擺效應下，大幅反彈一千點冇咩特別，估計短線低位喺28200水平見咗，暫未能進一步回升兼向上突破，可以理解為反彈後整固，有權玩番區間移動，基於波幅擴大，移動區間可以係28600至29400點之間，八百點波幅亦唔算得係乜。呢啲市況盡量短炒，反正投資組合喺三萬點高位減破，而50日線樓下又撈番一注，倉位水平四五成，唔會吉倉亦唔會滿倉，一切留待明年第一季再部署。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)