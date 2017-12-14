港股直擊 即巿股評

美國聯儲局一如預期加息四分一厘，隔晚美股個別走，道指再創收市新高。港股昨日急升428點後，今早於廿天線水平整固。內房、航空、醫藥和汽車股4個板塊表現突出。

恒指高開113點，開市後曾升145點，見29367點半日高，其後回軟，上午11時前曾倒跌103點，見29119點半日低，一度失20天線(約29222點)，半日收市前回穩。恒指中午收報29216點，跌5點，大市成交額612.32億元。

國企指數報11547點，升27點或0.2%。

A股半日低收，滬指跌0.2%；深成指跌0.24%。國家統計局公布，今年首11個月，全國固定資產投資57.51萬億元人民幣，按年增長7.2%符預期；不過，11月社會消費品零售總額3.41萬億元人民幣，略遜市場預期。

藍籌金融股回軟，友邦(01299)跌1.7%；滙控(00005)高見80.4元再創逾3年高後，半日跌0.6%；中銀香港(02388)見40.5元創新高後，半日跌1.5%；平保(02318)跌0.4%。相反，重磅內銀較硬淨，工行(01398)升0.8%；建行(00939)升0.9%。美國加息，而且本港一個月銀行同業拆息(HIBOR)升至1.0989厘，續創9年高，不過多隻本地地產股走高，新地(00016)升2.9%；恒地(00012)升1.3%；新世界發展(00017)升2%。

焦點板塊

內房股：今早全線造好，華潤置地(01109)升3.5%；中海外(00688)升2.1%；碧桂園(02007)升3.4%；融創(01918)升3.9%；萬科(02202)升1.6%；中國恒大(03333)升1.4%。另外，旭輝(00884)升5.8%；龍光(03380)升3.9%；合景泰富(01813)升4.7%；世房(00813)升3.2%；奧園(03883)升3.5%。

汽車股：今早另一跑出板塊，吉利(00175)升1.8%；廣汽(02238)升2.8%；長汽(02333)急漲4.3%為表現最好國指成分股；華晨(01114)升1.9%；比亞迪(01211)升1%。4S零售商正通(01728)升2.8%。

醫藥股：輪流破頂，金斯瑞生物科技(01548)見13.3元創新高，半日升4.9%；康哲藥業(00867)創新高，半日升4.7%；中生製藥(01177)創新高，半日升4.4%；石四藥(02005)也破頂，半日升5.5%。另外，國藥(01099)升3%；華潤醫藥(03320)升2.3%；麗珠醫藥(01513)升6.1%；東陽光藥(01558)升6.2%；上海醫藥(02607)升1.3%；BBI生命科學(01035)升6.8%。

中資航空股：今早續爬升，南航(01055)創逾兩年高，半日升4.5%，其A股跌0.8%，集團11月客運運力投入按年上升11.13%；旅客周轉量按年上升15.37%。國航(00753)升3.4%，其A股跌0.53%；東航(00670)創逾兩年高，半日升4.6%，其A股升1.08%。不過，北京首都機場(00694)回吐2.4%。中國民航信息網絡(00696)升1.4%。

焦點股份

IDG能源(00650)：今早曾飆升30.7%，半日回落升7.3%，成交額480萬元已創超過一年高。集團分別向鴻海5間附屬配售共14.85億股，代價共14.85億元，以現金支付。配售股份相當於擴大後股本24.37%，配售價1元，較昨日收市價有約27.01%折讓。

海航實業股份(00521)：今早曾升一成，高見0.375元，半日升7.4%。集團公布，Wang Shuang和趙權退任聯席主席，郭可獲委任為執行董事，並接替主席一職，即日起生效。

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