港股直擊 即巿股評

美國落實加息，隔晚美股個別走，道指再創收市新高。港股昨日急升428點後，今早高開後回吐，於廿天線水平整固。

恒指高開113點，開市後曾升145點，見29367點半日高，其後回軟，上午11時前曾倒跌103點，見29119點今早低，復失20天線(約29222點)水平。恒指中午收報29216點，跌5點或0.02%，大市成交額612.32億元。

國企指數報11547點，升27點或0.24%。

藍籌股方面，昨日急升的內銀，今早靠穩，工行(01398)及建行(00939)分別升0.81%及0.87%; 騰訊(00700)受制廿天線，半日漲0.56%; 滙控(00005)升穿80元關後回軟，倒跌0.63%。

內房股出現反彈，華潤置地(01109)升3.47%，為表現最好藍籌。碧桂園(02007)創逾1周高，漲3.44%; 融創中國(01918)及世茂房地產(00813)分別升3.86%及3.18%。

內航股繼續造好，南航(01055)11月份旅客周轉量按年上升15.37%，股份今早升4.48%。另外，東航(00670)創逾兩年高，半日升4.59%; 中國國航(00753)則升3.44%。

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