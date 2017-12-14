港股直擊 即巿股評

美國一如預期加息四分一厘，隔晚美股個別走，道指再創收市新高。港股昨日急升428點後，今早於廿天線水平整固。

恒指高開113點，開市後曾升145點，見29367點暫時高，其後回軟，上午11時前曾倒跌103點，見29119點暫時低，復失20天線(約29219點)水平。截至上午時11時11分，恒指報29163點，跌58點或0.2%，大市成交額513.5億元。

國企指數報11529點，升9點或0.1%。

A股偏軟，滬指跌0.41%；深成指跌0.58%。

藍籌金融股回軟，友邦(01299)跌1.8%；滙控(00005)高見80.4元再創逾3年高後，最新跌0.7%；中銀香港(02388)見40.5元創新高後，最新跌1.6%。

重磅內銀較硬淨，工行(01398)升0.6%；建行(00939)升0.4%。

騰訊(00700)升0.2%。舜宇光學(02382)高開低走，最新跌2%。

濠賭股回吐，金沙中國(01928)跌2.1%；銀娛(00027)跌1.2%。

內房股跑出，華潤置地(01109)升3%；中海外(00688)升1.7%；萬科(02202)升0.9%；中國恒大(03333)升0.4%。另外，旭輝(00884)升4%；龍光(03380)升3.7%；合景泰富(01813)升3%；世房(00813)升2.3%。

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