即巿股評 港股直擊

噚日恒指走勢愈升愈有，原來將本來唔係好郁嘅濠賭股同內銀股都拎埋出嚟撐市，收市收高於20天線都應該啦；而今朝喺地鐵見到恒指開市報29335點，升113點，完完全全企喺條20天線之上。正當我喺公司樓下等緊升降機時，無無聊聊就whatsapp戰友Jack講:「升咁多做乜？」誰不知得到一個答案係：「17點都多？過眼雲煙」，坐到位開埋電腦先見到原來粒陽燭已經變埋做陰燭；都係嗰句：就算係高開低收都好，但願恒指能夠喺條20天線上先啦。

依家10點9分，先多謝Sales同事幫我成功捕獲被譽為「神龍事」(神龍見首不見尾嘅同事)、我老細是也，聽完佢個電話之後見到恒指報29237點，最高做過29367點；開恒指牛熊證街貨圖睇，以恒指暫時做過嘅高位嚟計，即係話29300至29399點嗰293張期指都食咗一半咁滯，再向上數多100點，即29400至29499點，呢度就有相當於658張期指，雖然係未過千，不過呢度已經係熊證最重街貨嘅範圍啦。

下方睇埋牛證，最貼價嘅係28700至28799點，呢度有相當於88張期指；而噚日數過由28600至28699點、28500至28599點同埋28400至28499點呢三個100點範圍都無貨嘅牛證範圍，今日就分別有182、72同22張期指係度，係唔多架，不過叫做有咁解啫。而牛證重貨區仍然係喺28000至28099點，呢度有910張期指，比前日少咗嘅原因相信都唔使我解釋，噚日咁升法，連條20天線都穿埋，遠牛換近牛，或者索性收割等過聖誕都唔出奇呀！

再睇埋恒指日線圖上，14RSI同SlowSTC(14,3)都回升返至中軸水平；而MACD就剛剛發出「雙牛」號訊，DMI嘅+DI亦剛好今日升穿-DI；再加埋上文按牛熊證街貨圖嘅數嚟計嘅話，今次呢一插落100天線然後反彈都有可能會見「V」字，恒指牛(63250)，收回價28500點，34倍槓桿不過不失，勝在成交夠活躍；唔知向住隻牛舉個「V」字手勢，會唔會真係「V」咗出嚟呢？萬一真係嘅話，條頸線咪就等於個target位囉？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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