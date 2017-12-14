今日 09:17
港股直擊
即月期指高開97點報29321，較上日現貨收市高水99點。
H股指數期貨高開57點報11585，高水65點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁。
美加息0.25厘 銀行股搶先飆
今日信報
美民主黨贏參院補選 攻陷「深紅」州
聖誕鐘買滙豐掃內銀
恒昇
｜
今日信報
年結倒數偏靜 板塊新不如舊
陸文
｜
今日信報
尚悅．方299萬入場 平絕新界一手
2018年股市展望
梁振輝
｜
財富管理
fb前副總裁悔撕裂社會 籲用戶離開
StartupBeat
Questions a good digital product manager should ask
Herbert Chia｜ EJ Insight
聯儲局加息0.25% 明年加息次數預測維持3次不變
國際財經 ｜ 今日 03:12
道指創新高 金融類拖累標普回落
國際財經 ｜ 今日 07:37
運房局:港珠澳橋超支港需承擔20億人幣
時事脈搏 ｜ 昨日 22:40
耶倫:就業市道料放緩 通脹難以確定
國際財經 ｜ 今日 03:44
美股靠穩 道指標指創即市新高
國際財經 ｜ 昨日 22:55
舜宇光學:公司通訊不構成內幕消息
重要通告 ｜ 昨日 22:34
美國汽油庫存升幅較預期高 油價跌至一周低位
國際財經 ｜ 今日 05:35
美國向世貿提出7家中資為國營貿易企業
國際財經 ｜ 昨日 23:06
8內銀據報支持海航明年融資
中國財經 ｜ 昨日 21:53
霍士據報不向迪士尼售地 日後獨立分拆房地產上市
國際財經 ｜ 今日 03:14
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞