港股直擊 即巿股評

美國加息符合預期，港股昨日急升逾四百點，重上廿天線水平，港股預託證券(ADR)預示今早進一步高開過百點。

隔晚美股三大指數個別發展，聯儲局一如預期加息四分一厘，道指連續五天創收市新高，收市升80點，報24585點。納指尾段升幅收窄，收市升0.2%，報6875點。標普500指數微跌1點，報2662點。金融股回吐拖累標普500指數。

聯儲局的最新經濟及利率預期還顯示，聯儲局預計2018年將加息3次，2019年加息2次，符合預期。聯儲局最新中值預期顯示2020年底聯邦基金利率3.1%，而9月時的預期為2.9%。值得留意是，聯儲局決議聲明顯示，剔除11月聲明中關於核心通脹疲軟的措辭；並未改變2018年及之後的通脹預期；2017年GDP增速預期中值為2.5%，此前預期為2.4%；2018年GDP增速預期中值為2.5%，此前預期為2.1%。高盛表示，聯儲局對經濟預期前景的改變較該行之前的預期更鷹派。

聯儲局主席耶倫在隨後的發布會上提到：繼續預計循序漸進加息是合理的，無需變更資產負債表的正常化計劃，又預計稅改將為未來經濟提供支持，但稅改的影響仍具有不確定性；股市估值較高不一定意味著過度估值。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。騰訊(00700)ADR折合港元計收報399.97元，較本港上日收市價升4.37元或1.1%；滙控(00005)昨日創三年高位，其ADR續造好，收報80.29元，升0.34元；國壽(02628)ADR收報24.63元，跌0.12元。油價第二日下跌，中海油(00883)ADR收報11.04元，跌6仙；中石油(00857)ADR收報5.42元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.59元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報76.73元，跌7仙；聯通(00762)ADR收報10.79元，升1仙。

ADR港股比例指數報29358，較周三恒指收市升135點或0.46%。港股昨日午後在內銀及滙控帶動下不斷走高，最多升482點，高見29276點，重回廿天線(約29212點)，收報29222點，升428點或1.49%。上升股份比例為57%，下跌股比例為43%，反映大市升勢未見全面。另外，股價高於50天線比率的中線市寬續有改善，上升1.3個百點至29.9%，但仍未重上30之支持區底部。恒指短期阻力參考11月底之下跌裂口頂部29563點。

焦點股份

舜宇光學(02382)：公布，董事會注意到股價近期波動，亦注意到該公司於本月11日在網站刊登的公司通訊，顯示11月主營產品出貨量。該公司表示，自2008年起發行此類公司通訊，認為通訊內容不構成上市規則下的一項內幕消息。董事會確認，除公司通訊外，並不知悉任何導致股價變動的原因。

吉利汽車(00175)：有報道指吉利計劃入股德國豪華汽車品牌平治。《央視財經》在微博報道，透過獨家內部渠道得知，吉利汽車已經開始收購平治股份的相關工作，不過具體的入股比例，仍然未確定。