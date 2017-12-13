重要通告 港股直擊

中國南方航空股份(01055)公布，11月客運運力投入按年上升11.13%，其中國內、地區及國際，分別升9.7%、12.09%及14.74%。

期內，旅客周轉量按年上升15.37%，其中國內、地區及國際，分別升14.59%、22.14%及17.08%。客座率為82.31%，上升3.03個百分點，其中國內、地區和國際上升3.55、6.55和1.61個百分點。

貨運方面，11月貨運運力投入按年上升4.33%，貨郵周轉量升2.3%；貨郵載運率57.24%，下跌1.13個百分點。