港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指和標普500指數連續第4日創新高。港股昨日回吐171點後，今日在銀行股帶領下反覆向上，突破10天線和50天線滙聚區，並一舉重上廿天線。

恒指今早高開62點，開市後曾反覆升96點，隨即倒跌86點，見28707點全日低，上午10時後走勢好轉，曾拗腰抽升156點，見28950點半日高，受制10天線(約28838點)和50天線(約28832點)滙聚再回順，中午升79點，午後甫開突破上午高位，重返兩萬九，在重磅內銀帶動下愈升愈有，重上20天線(約29212點)水平，最多升482點，見29276點全日高。恒指收報29222點，升428點或1.5%，創11月29日以來收市新高。大市今日上升股份比例為57%，下跌股比例為43%。

全日成交額1067.57億元，較上日增加約19.32億元。

國企指數收報11519點，升207點或1.8%。

恒指即月期貨收市升425點或1.48%，報29224點，高水2點。

A股顯著高收，滬指升0.68%；深成指升0.91%。兩市成交額約3361億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升2點，報24545。美國聯儲局將公布議息結果，市場預期將會加息，並聚焦會後聲明對未來息率走勢的看法。

藍籌銀行股領漲，滙控(00005)高見80元創逾3年高，收市升2%，報79.95元；建行(00939)曾飆半成，收市升4.4%；工行(01398)升3.3%；中行(03988)升2.7%；中銀香港(02388)升3.1%；恒生(00011)升2.5%，6股貢獻大市258點。另外，騰訊(00700)反覆升0.6%；平保(02318)升1.1%；聯通(00762)升2.5%；中移動(00941)升0.5%；吉利(00175)升1.4%；恒安(01044)升3%。相反，領展(00823)跌2.2%。

焦點板塊

濠賭股：今日跑贏大市，銀娛(00027)創逾3年高，收市飆5.7%；金沙中國(01928)飆5.1%；美高梅中國(02282)創逾3年高，收市升5.4%，集團獲瑞信上調評級至「跑贏大市」，目標價由18.8元上調至27元；永利澳門(01128)創逾3年高，收市升3.2%；新濠國際(00200)飆升5.1%；澳博(00880)升3.5%。另外，瑞銀指出，澳門12月頭10天日均賭收介乎8.1億至8.2億澳門元，延續11月底以來的強勁表現，預期12月賭收按年增長20%甚至26%，維持對板塊正面看法。

中資航空股：英國交通部公布，中英達成航空協定，擬把航班數提高50%，兩國每周最多運營航班由100班將增加至150班。三大航空股急飆，國航(00753)曾飆升12.8%，收市升8.2%，其A股升9.63%。南航(01055)曾升7.9%，收市僅升2.8%，其A股升6.98%；東航(00670)曾升8%創逾兩年高，收市升3.2%，其A股升4.22%。另外，北京首都機場(00694)集團11月份飛機起降架次及旅客輸送量按年分別增長約2.4%和7.5%，股價曾升8%，收市升6%。中國民航信息網絡(00696)升1.2%。

手機設備股：舜宇光學(02382)公布上月出貨數據後，連續兩日顯著下挫，瑞信最新下調舜宇目標價至158.4元，維持「跑贏大市」評級，股價今早最多跌8.3%，見101.2元，創近4個月低，收市僅跌2.6%，成交額21.06億元。另外，瑞聲(02018)跌1.2%；丘鈦(01478)跌3.1%；高偉(01415)跌0.7%；比亞迪電子(00285)跌0.2%；信利(00732)跌2.1%；通達(00698)跌1%。

焦點股份

敏實集團(00425)：股價今早曾升5.9%，見47.25元近一個月高，收市升5.6%，成交額2.8億元。高盛上調敏實評級至「買入」，目標價升至53.77元。另外，該股市前錄得多手共294萬股成交，每股作價44.851元至44.852元，金額約1.32億元。

萬里印刷(08385)：今早上市，開報0.38元，最高見0.415元，較招股價0.35元，高18.6%，半日收報0.39元，成交額4500萬元。

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