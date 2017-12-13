即巿股評 港股直擊

美股隔晚表現繼續強勁，道指跟標指喺FOMC議息前仍創新高，只係資金繼續從科技股中計數鎖定利潤，令納指腳軟。至於港股周二回吐171點，今早企穩再彈，暫時喺10日線(28803點)跟50日線(28825點)交滙處上落，企圖延續反彈。

恒指今早高日開62點，開市後曾倒跌86點，低見28708點。其後喺大笨象(00005)及其他銀行股帶領下，一度上升156點，高28950點，重上10日線及50日線之上，其後升幅略為收窄。目前喺兩線交匯處上落。國指則回升21點，報收11333點。

花旗加息幾乎已肯定，銀行股受惠息差擴闊受資金受捧，大笨象一度高見80元創三年新高，半日升1.6%，報收79.6元。平保(02318)表現則較為反覆，半場且升且跌，不過平保掃咗5%大笨象，成為其第二大股東，大笨象呢期表現勇猛，平保亦應水漲船高。至於其他銀行股普遍上升，話咗加息周期瞄準呢個板塊實無死。

至於股王騰訊(00700)噚日剛好回補410元下跌裂口即無以為繼，今日延續噚日跌勢，上半場曾低見387.4元。目前喺392元附近尋找支持，最低限度要企穩389元，否則反彈隨時玩完。至於今日較突出板塊係濠賭股，阿Man早於踏入第四季，濠賭股已完全脫離颱風影響之時，表示濠賭股喺年底前將一直跑贏大市，結果喺大市見頂回落時，呢個板塊反而節節上升，唔少更創年內甚至三年新高。

舜宇(02382)上月出貨數據有所回落，股價一沉百踩，更有大行報告下調其目標價，今日其股價跌近紅底邊沿。話咗跟紅頂白唔買當頭跌，雖然舜宇今日出咗枝腳，但仍然係陰燭一枝，要博反彈唔夠穩陣，寧願少吔餐，靠邊站睇跳水算數。

每當年尾又係出門旺季，幾隻航空股上升，國航(00753)早段曾升一成，半日升近9%，其他南航(01055)及東航(00670)亦錄得不俗升幅。除咗年尾係航空業旺季，無論貨運跟客運都上升，兼且油價有波幅，冇升幅，少咗油魔威脅，航空股特別醒神。不妨睇埋首都機場(00694)跟中民航信息(00696)，兩股同樣受惠行業旺季。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)