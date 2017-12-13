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今日 13:12 即巿股評 港股直擊

【個股分析】江蘇寧滬高速候11.24元吸納

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本周12至13號為美聯儲議息的日子，本港時間周四凌晨才公布議息結果，市場觀望氣份濃厚，亞太股市普遍偏軟，加上內地股市跌逾1%，港股昨日因而作出調整，今日上午仍然反覆。筆者認為，上周大跌市已經震走信心較弱的投資者，加上北水再度南湧，港股再跌的空間有限，雖短期港股走勢仍會較波動，但建議可候28500點以下入市。

選股方面，可留意江蘇寧滬高速(00177)，該公司截至今年9月底止，按中國會計準則，實現營業收入69.9億人民幣(下同)，按年增加11.6%。錄得淨利潤28.96億元，增長18.7%，每股收益57.49分。若單計第三季，營業收入則為23.21億元，增加5.5%，並錄得淨利潤9.96億元，增長13.2%。

由於內地經濟增長穩，上半年汽車流量增長理想，預計今年及下年該公司的路費收入增長仍保持樂觀。此外，江蘇寧滬高速旗下五峰山公路大橋項目料2020年開通，這有助提高盈利。除了公路項目，該公司房地產銷售的表現亦見理想，去年房地產銷售收入大幅增長至3.68億元人民幣。

基本因素良好，加上息率逾4厘，在波動市況中，公路股向來成為資金的避難所，近日股價已由低位再度發力，建議可候11.24元買入，目標12.5元，跌穿10.9元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

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