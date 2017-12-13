港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指和標普500指數連續第4日創新高。港股昨日回吐171點後，今早反覆靠穩，不過升勢受制10天線和50天線(約28825點)滙聚區。

恒指今早高開62點，開市後反覆升96點，隨即倒跌86點，見28707點半日低，10時後走勢好轉，曾拗腰抽升156點，見28950點半日高，一度突破10天線(約28803點)和50天線(約28825點)滙聚，不過其後再回順。恒指中午收報28873點，升79點或0.3%，大市成交額526.19億元。

國企指數報11333點，升21點或0.2%。

A股低收，滬指跌0.12%；深成指跌0.09%。

藍籌股方面，滙控(00005)高見80元創逾3年高，半日升1.6%，報79.6元；建行(00939)升1.4%；工行(01398)升1%；中行(03988)升0.8%；中銀香港(02388)升0.8%。另外，聯通(00762)升2.1%；中移動(00941)升0.1%；中海油(00883)升0.7%；恒安(01044)升3.3%。相反，騰訊(00700)反覆跌0.4%；平保(02318)跌0.9%；國壽(02628)跌1%；領展(00823)跌2.1%；友邦(01299)跌1.3%。

焦點板塊

濠賭股：今早跑贏大市，銀娛(00027)升3.5%；金沙中國(01928)升3.2%；美高梅中國(02282)創逾3年高，半日升4.1%，集團獲瑞信上調評級至「跑贏大市」，目標價由18.8元上調至27元；永利澳門(01128)升3.4%；新濠國際(00200)升4.6%。

中資航空股：今早急飆，國航(00753)曾飆升10.4%，半日升8.9%，其A股升1.75%。南航(01055)曾升7.9%，半日升4.6%，其A股升3.06%；東航(00670)半日升7.6%，其A股升2.11%。另外，北京首都機場(00694)集團11月份飛機起降架次及旅客輸送量分別比去年同期增長約2.4%和7.5%，半日升7.9%。中國民航信息網絡(00696)升1.2%。

手機設備股：舜宇光學(02382)公布上月出貨數據後，連續兩日顯著下挫，瑞信最新下調舜宇目標價至158.4元，維持「跑贏大市」評級，股價今早最多跌8.3%，見101.2元，創近4個月低，半日跌4%，成交額13.87億元。另外，瑞聲(02018)跌2.6%；ASM太平洋(00522)跌0.8%；丘鈦(01478)跌3.7%；高偉(01415)跌1.8%；比亞迪電子(00285)跌0.5%；信利(00732)跌3.4%。

焦點股份

敏實集團(00425)：股價今早曾升5.9%，見47.25元近一個月高，半日升4.3%，成交額2.01億元。高盛上調敏實評級至「買入」，目標價升至53.77元。

萬里印刷(08385)：今早上市，開報0.38元，最高見0.415元，較招股價0.35元高18.6%，半日收報0.39元，成交額4500萬元。

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