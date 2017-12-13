港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指和標普500指數連續第4日創新高。港股昨日回吐171點後，今早反覆靠穩，站於10天線(約28803點)及50天線(約28825點)滙聚區之上。

恒指今早高開62點，開市後反覆升96點，之後倒跌86點，見28707點半日低，10時後走勢好轉，曾抽升156點，見28950點今早高，其後回順。恒指中午收報28873點，升79點或0.28%，大市成交額526.19億元。

國企指數報11333點，升21點或0.19%。

藍籌股方面，滙控(00005)高見80元創逾3年高，今早則升1.6%; 本地地產股跑贏，恒基地產(00012)及恒隆(00101)分別升1.55%及1.54%; 內需股造好，恒安國際(01044)升3.34%; 中國旺旺(00151)升1.52%。

濠賭股跑出，銀娛(00027)升3.47%，為表現最好藍籌。美高梅中國(02282)獲瑞信上調目標價至27元，今早創逾3年高，半日升4.11%。另外，金沙中國(01928)及新濠國際(00200)亦分別升3.18%及4.64%。

內地航空股反彈，中國國航(00753)創近3周高，半日急升8.93%; 東航(00670)今早升7.76%，報5元; 南航(01055)則升4.6%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。