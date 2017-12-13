即巿股評 港股直擊

噚日恒指又一鼓作氣咁向上衝，連條10天線都破埋；今朝早見個市都係綠色(港股綠色是升市咁解呀)，但到依家10點18分，恒指都仲係升緊，做緊28880點，不過日線圖上呈「十字星」，最低暫時做過28707點，喺條10天線(28804點)穿梭跑，似乎有啲唔穩定嘅感覺。

見到近日坊間有報道話恒指由11月22日下行至上周四(12月7日)見反彈，認為今次嘅調整已經完成，大市即將重拾升軌；就算你開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點26分，恒指升幅擴大至109點，報28903 點，用呢口價度上個圖嘅話，上方最貼價嘅熊證(29000至29099點)同現價相差100點都無，呢度有相當於546張期指；再上多100點，即係踩到上29100至29199點呢個範圍嘅話，就可以食多659張期指，total都有成1205張期指架。

至於下方嘅牛證…我諗班牧牛人帶住啲牛仔上到山頂去放牛食草咁滯，最貼價嘅牛證喺28700至28799點，同現價有203點差距，「咁都未至於上到山頂呀！」，係，但呢度得嗰66張期指咋喎，之後嗰三個100點嘅範圍係空城嚟架喎，第二有貨嘅恒指牛證喺28300至28399點，呢度都先得163張期指，講緊最重貨嘅牛證就28000至28099點，同現價都有逾900點嘅距離，唔喺山頂咁你話係邊啦。

「如是者用牛證向上追殺熊證咪啱囉？」從恒指牛熊證街貨圖嚟講的確係咁數，不過從日線圖上又係另一回事。10天線同50天線(28825點)愈嚟愈行得埋就大家都知啦，一個唔該「做錯事」整咗件「死亡交叉」出嚟嘅話就麻煩啦；「死亡交叉 」出現都算啦，你睇條DMI先啦，恒指由上周四到依家所謂嘅「調整完成」以嚟，DMI嘅+DI至今都未有一日係高走於-DI；仲有，SlowSTC(14,3)%K線同%D線差距又開始收窄(見表)。

假如滙控(00005)繼續向前衝帶恒指再上，上到20天線(29197點)又即係保歷加通道中軸，係另一個關口，用番頭先mark出嚟個現價計，其實同20天線相差294點，用隻現價牛去食埋呢294點？進取嘅的確可以咁做，但小心技術指標隨時話你知個市可能要屈番轉頭，那怕個市向下行100、200點看以比較細嘅點數，不過唔好忘記，今次個水位就可能只係現價同20天線嘅差距咋；年尾流流，各位讀者，小心駛得萬年船呀！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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