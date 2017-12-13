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今日 10:03 港股直擊 即巿股評

恒指升96點後倒跌 騰訊平保續回吐

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隔晚美股三大指數個別發展，道指標普500指數連續三天創收市新高。港股昨日終止三連升走勢後，今早高開後反覆偏軟。

恒指今早高開62點，報28856，甫開即倒跌，之後曾拗腰升96點，高見28889，惟未能企穩在50天線(約28823點)之上，大市掉頭向下，恒指暫時見最多跌86點，低見28707。截至9時55分，恒指跌17點，報28776。

國企指數高開53點，報11365，現報11288，跌23點。

內地股市昨日受壓，今早暫時表現窄幅，上證指數報3278，跌2點。

市場預計美國聯儲局將於香港今晚深夜宣布加息四分一厘，銀行股造好。滙控(00005)今早支撐大市，最新升1.1%，報79.2元。

騰訊(00700)昨日復見受壓，今早繼續跑輸，甫開即倒跌，暫時低見387.4元，最新報389.4元，跌近1%。

舜宇光學(02382)受上月出貨量按月下跌拖累，昨日股份已顯著受壓，今早沽壓仍重，一度急跌逾8%，報101.2元，創近四個月低位，最新跌5.8%，報103.9元。

瑞聲科技(02018)跌3.7%。

平保(02318)續見回吐壓力，最新跌1%，報77.85元。

工行(01398)續見追捧，今早高開1.7%，報6.1元，惟最新僅升1仙，報6.01元；建行(00939)升0.9%，報6.7元。

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