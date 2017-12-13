港股直擊 即巿股評

港股連升三日後未能企穩29000點之上，預期恒指短期仍然在10天線與50天線附近爭持待變，缺乏方向，市場觀望央行議息情況。

隔晚美股三大指數個別發展，道指標普500指數連續三天創收市新高，銀行股造好。道指收升118點或0.49%，報24504點。納指收跌0.19%，報6862點。標普500指數收漲0.15%，報2664點。市場密切關注聯儲局將在美東時間周三下午2點公布會議決定，隨後即將離任的美聯儲主席耶倫將最後一次主持新聞發布會。市場普遍預計聯儲局將會宣布今年最後一次加息，但投資者更加關注有關2018年加息路徑的暗示。

經濟數據方面，美國11月生產者價格指數(PPI)按月上升0.4%，按年升幅為3.1%，為2012年以來最大增幅。PPI的上升使聯儲局加息概率增大。

科技股回軟，蘋果收跌0.6%；Facebook跌1.2%；Nvidia跌2%；阿里巴巴跌2.6%。不過Tesla繼續造好，收市升3.7%。

美國天然氣期貨價格降至2月以來新低，日內跌幅4.3%，報2.715美元/百萬英熱，因此前天氣預報稱天氣將較為溫暖。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。騰訊(00700)ADR折合港元計收報394.17元，較本港上日收市價升0.97元。滙控(00005)ADR收報78.93元，升0.58元；國壽(02628)ADR收報24.51元，升0.19元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報10.88元，跌1仙；中石油(00857)ADR收報5.23元，升2仙；中石化(00386)ADR收報5.53元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報76.41元，升1仙；聯通(00762)ADR收報10.5元，跌2仙。

ADR港股比例指數報28843，較周二恒指收市升49點或0.17%。港股連升三日後，昨日重上兩萬九後未能企穩，午後最多挫219點，收報28793點，跌171點，失守50天線(約28811點)。股價高50天線比率的中線市寬下跌0.1個百分點報28.5%，仍然在30的支持區底部之下徘徊，大市內部質素仍然惡劣。

焦點股份

巨騰國際(03336)發盈警：預期全年盈利減少七成半至八成半，主要因為筆記本型電腦及手持裝置的增長速度較預期為低，期內亦因人民幣升值而錄得滙兌虧損。

路訊通(00888)：公布控制權變動後，董事會成員的變動，主席陳祖澤、副主席伍穎梅及容永忠辭任；董事總經理羅燦辭任；但仍擔任媒體銷售業務附屬公司的董事總經理。路訊通股價連日造好，昨日再創52周新高，收報1.26元。

萬里印刷(08385)：今日掛牌，據輝立及耀才，暗盤收市報0.35元，與招股價相同。股份公開發售部分, 超額認購37.87倍，一手中籤率50.01%，認購20手穩中一手。