即巿股評 港股直擊

先來回顧一下市場。上週12月5日我們在回顧上證指數時間窗預告，正好披露了12月6日的這個時間點，也讓我們實際體驗了一回時間窗的效用。結果12月6日就是我們給出的港股和A股的時間窗，是日上證指數創了近期低點後抽起反彈，而恆指卻等到了第二天早上稍微探底其後回升。

而上周我們的說法是「就短期而言，極端悲觀和殺倉配合我們預期中的週期低點反而容易觸發反彈。」，的確，12月6日這個日子給予了我們很好的入場搏反彈的時機，趁該日大跌，按照我們預期來擬訂策略累積好倉，其後的反彈將該日的下跌完全收復有多。

上文我們討論過，究竟上證指數的時間窗是哪種方法得出？答案，是無關聯類的金融占星分析得出的重要日子。甚麼叫做無關聯，就是說，並沒有根據股市漲跌的歷史數據來做預測。幾乎所有的量化系統都需要參考市場表現，無論是動力也好，基本面也好。如果這個沒有考慮市場波動的分析方法給出的日子，提前給出而又得到市場驗證，至少是值得讓人深思，這個無關聯是否真的無關，還是說本身的確有因果關係，只是我們沒有廣泛了解？

技術分析的嚴重缺陷

筆者在早期鑽研技術分析時，沉迷過技術指標的量化和優化，後來發現一個根本的問題，就是無論怎麼計算，本質上是基於一個歷史會重複的思想，可是憑甚麼說過往多少天的數據經過計算就可以反映未來？技術分析的嚴重缺陷就是隨機漫步，預測最近的表現就要用最近的數據。用市場波動的本身來預測波動，這個方法有很大的局限性，而且當你結合多個技術指標都是基於同一個原理，是無法改善交易系統的。

後來，我亦花過很多時間嘗試通過經濟數據來推論市場走勢，甚麼利率曲線，貨幣供應，聯儲局的資產負債表等等，也就是所謂的貼圖。這個方法的好處是邏輯性很強，例如說錢多就股漲，經濟周期玩的就是滯後性，聽起來不錯，可實際情況卻是，過往適用的方法一到現實情況就未如理想。原因也很簡單，過往重要的邏輯在當今已經不再適用了，就好像古典經濟學根本無法解釋現在的現象了。如果拿來分析中國市場就更難搞，連M2，M1的組成定義經濟學家都可以拗一餐，找他們來預測股市真的要抹一把汗。

說這麼多，是不是說上文講到時效分析方法就完美無缺呢？筆者認爲，經過大量的研究，時效分析的準確度和覆蓋範圍可以得到提高，但卻不能認爲完全地預測市場波動。時效分析之所以有價值，是在於，第一，這是一個驗證過有效的方法，如果是無效的，他任何時間至少大部分時間都應該是無效的，事實卻恰恰相反。第二，這個方法與以上提到的傳統技術分析，經濟分析等是完全不同類型的分析方法，他們之間沒有相關性，因此對於提升交易系統有着很重要的意義。

我相信，推動市場波動的因素有很多，時間周期是其中一個重要因素，當我們結合不同的方法去得出結論，就可以盡可能了解推動市場波動背後原因的各個方面，以便我們擬定最合適的策略。下一篇，我們來談談，如何結合時效分析來擬定交易策略。

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。