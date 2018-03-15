即巿股評 港股直擊

恒生指數上周四下試100天線後，接連3個交易日呈現反彈，昨天一度重越29000點水平，高見29066點，惟午後走勢明顯轉弱，最多曾挫219點，低見28745點，收報28793點，下滑171點(0.59%)，再度失守50天線(約28811點)。大市全日成交1048.25億元，上升股份佔40%。

本欄上周六分析了年初迄今港股走勢，包括恒指展開升浪所形成的成交密集區和領袖股股價表現，認為恒指於11月22日見頂回落至28500點水平，似回調多於崩盤，如無明顯低於重要成交密集區底部，料恒指短期內有較大機會於大型成交密集區內反覆上落，即27400點至29200點之間波動。

恒指11月22日曾急升至30199點，惟在此之前，資金持續流出新興市場，港股卻有別於過往，未有跟隨新興市場走資而向下調整，反而於10年高位反覆徘徊，而且連日錄得過千億元成交。本欄當時指出，恒指一枝獨秀的主要原因是北水力捧部分中資權重股。北水流入港股的金額於11月13日達到50.7億元人民幣，創年初以來最高紀錄(詳見11月15日本欄)。那麼，北水流向將如何影響港股未來形勢？

從附【圖】可見，每當恒指回調，滬深兩市「港股通」(南向)使用額度的10天移動平均線均掉頭下降，反之亦然。北水近期突然「開閘」湧港，上周五及本周一分別錄得44.5億及49.8億元人民幣流入港股，創11月13日以來最高水平，導致滬深南向使用額度的10天移動平均線擺脫跌勢。

從另一個角度來看，把滬深兩市「港股通」(南向)使用額度，跟以逆向座標方式顯示的恒指波幅指數(VHSI)走勢比較，更可發現兩者走向頗為一致。【圖】中紫色線是恒指波幅指數，由於逆向座標關係，指數線走高某程度上意味市場風險胃險上揚(市場不恐慌)；反之，指數線走低則代表市場避險情緒升溫(市場恐慌)。

11月下旬起，恒指波幅指數在圖中呈現反覆向下，直至最近3至4個交易日才見回升，這意味股民無懼回調，冒險入市的意欲增加，這些風險資金當中，看來少不了北水的份兒。

展望港股後市，若然北水繼續南下，將有助恒指再次尋頂。正如本欄前天強調，由於多個大市指標跌至支持區，例如中線市寬(股價高於50天線比率)失守支持區底部後回穩；短線市寬(3天高於18天線比率)則深入支持區內，出現超賣技術反彈十分合理。

不過，即使恒指略為回升，惟日線RSI仍受制50水平，而且指數愈接近區間頂部，回吐壓力愈大。

若以早前跌浪(由年內高位30199點回落至12月7日低位28134點)的黃金比率推算，周一高位28988點剛好突破38.2%阻力水平。至於黃金比率50%阻力位則與成交密集區頂部29200點接近；由於恒指現水平位處於區間頂部附近，建議投資者可考慮收緊風險管理。

信報投資研究部

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