重要通告 港股直擊

徽商銀行(03698)公布，因工作變動，李宏鳴已向董事會提交辭呈，辭去董事長、執行董事、發展戰略與消費者權益保護委員會主任委員及人事提名和薪酬委員會委員職務，辭呈自送達董事會時生效。

董事會已召開會議，選舉吳學民為該行董事長、發展戰略與消費者權益保護委員會主任委員及人事提名和薪酬委員會委員。不過，尚需報中國銀監會安徽監管局核准，因上述工作調整，吳學民已辭去該行行長職務。

在吳學民的董事長任職資格獲得核准，以及該行任命繼任行長前，由吳學民代為履行董事長和行長的職責。