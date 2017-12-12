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中國集成(01027)早前提出換股，擬將集成股份換君陽金融(00397)股份，完成後集成將會持有君陽53.9%，市場視為奪殻易主。

君陽金融新任行政總裁胡偉亮明言集成屬敵意收購，公司從無與集成接觸、傾談換股，故並非協議。君陽執行董事薛世雄補充，集成只是傳真一紙換股要約。薛指，截至年中，君陽每股資產淨值約0.7元，集成僅0.1元左右；即使以股價相比，君陽股價亦遠高於集成。胡偉亮建議小股東不應接受此要約，大股東蔡振忠已表明不會接受。

「謎網50」已有6家公司停牌，君陽原亦持有第一信用(08215)、康健國際(03886)等股份。胡表示，手上細價股待夠流動性就會沽售，日後亦會慎重研究股份才決定投資。

君陽現時仍然持有康健國際，胡稱並無與康健其他股東如「玩具大王」蔡志明、國壽集團等討論康健，只稱曾碰見過蔡志明一次，「蔡生前呼後擁，好難接觸」。

胡表示，過往公司有部分做法難以理解，他和執董薛世雄致力建立風險管理系統，亦不會只由一人話事，不會再重複以往錯誤。舊董事局應對前事負責，現已全數撤換。他9月上場後，證監會並無接觸他。

胡又稱，相信本港金融從業員的專業精神，只是過往數年市面出現「乾炒牛河」(即股份大升，但成交稀薄)的歪風，他希望將君陽轉戰專業化，服務專業投資者、機構投資者為主，會延聘以往相熟的香港金融專才，中期目標團隊規模約40至50人，亦會發展保薦人生意和資產管理業務，包括成立內部基金，邀請外部基金、投資者一同物色未受市場青睞、價值未體現的公司。