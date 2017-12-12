港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數造好，道指和標普500指數創收市新高。不過港股3連升後，今日重返兩萬九未能企穩，收市復失守50天線。

恒指今早高開7點，開市後曾升101點，見29066點全日高，其後於兩萬九水平爭持，上午11時後走勢轉弱，失守50天線(約28811點)，半日最多跌196點，中午跌132點。午後沿50天線爭持，尾段進一步走低，最多挫219點，低見28745點。恒指收報28793點，跌171點或0.6%，三連升告終。大市今日下跌股份比例達六成，上升股比例為四成。

全日成交額1048.25億元，較上日減少約43.65億元。

國企指數收報11312點，跌119點或1%。

恒指即月期貨收市跌107點或0.37%，報28799點，高水5點。

A股受壓，滬指挫1.25%，再失3300點關；深成指跌0.9%。兩市成交額約3786億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新升17點，報24436，聯儲局舉行一連兩日的議息會議。

藍籌股方面，騰訊(00700)早段升至410.8元創本月新高，其後倒跌失400元，收市跌3%；港交所(00388)跌1.4%；中行(03988)跌1.1%；平保(02318)連日強彈，今日午後曾挫3.4%，低見78.6元，收市跌3.3%。另外，吉利(00175)跌3.5%；碧桂園(02007)暫停分拆碧桂園物業服務於A股上市，股價跌1.4%；萬洲(00288)再創新高後，收市倒跌3.1%。相反，國際金融股靠穩，友邦(01299)升0.9%；滙控(00005)升0.1%。另外，工行(01398)升0.7%；中移動(00941)升0.7%。隔晚油價造好，最新在亞洲時段續向上，中石油(00857)升1.2%；中石化(00386)升0.2%；中海油(00883)獲花旗選為明年十大首選中資股之一，股價曾升4.5%，收市升3.6%。

焦點板塊

手機設備股：今早跑輸，舜宇光學(02382)曾挫8.6%，收市跌7.4%為表現最差藍籌，集團上月手機鏡頭出貨量按月下跌3%；車載鏡頭出貨量按月下跌10.1%。瑞聲科技(02018)曾挫5.6%，收市跌3.5%；丘鈦(01478)跌3.1%；高偉(01415)跌4.6%；ASM太平洋(00522)跌1.4%。另外， 比亞迪電子(00285)挫7.7%；通達(00698)跌1.5%；信利(00732)跌1%。

醫藥股：強勢股續爬升，石四藥集團(02005)曾升6%，見5.08元創新高，收市升3.1%，集團旗下「醋酸鈉林格注射液」已取得國家食品藥品監督管理總局的藥品生產註冊批件。另外，中國生物製藥(01177)曾見12.36元創上市新高，收市升3.9%；復星醫藥(02196)逼近上市高位，收市升1.8%；四環醫藥(00460)升2.3%。不過，昨日急升近兩成的金斯瑞生物科技(01548)曾挫7%，收市跌1.6%；三生製藥(01530)跌4.2%。

燃氣股：早前熱炒的主要燃氣股回吐，中國燃氣(00384)曾挫6.9%，收市跌5.4%；華潤燃氣(01193)跌1.9%；新奧(02688)跌1.8%；北控(00392)跌0.9%。

內需股：多隻內需股逆市造好，康師傅(00322)創逾兩年高，收市升2.2%；華潤啤酒(00291)再創重組後新高，收市升1%；中國聖牧(01432)升1.6%；青島啤(00168)獲滙證升評級目標，收市升0.5%；恒安(01044)升1.2%。經營連鎖火鍋店的呷哺呷哺(00520)創上市新高，收市升6.2%。服裝股方面，安踏(02020)升1.8%；都市麗人(02298)升5.7%；裕元(00551)升2.6%；特步(01368)回升1.4%。

焦點股份

半新股：昨日上市低收4.8%的日清食品(01475)今早曾升半成重返招股價，收市升1.5%，成交額1.26億元。焦點科技股方面，閱文(00772)獲大摩首予「與大市同步」評級，目標價85元，不過股價跌2.2%；易鑫(02858)跌1.9%；雷蛇(01337)跌1.5%；眾安在綫(06060)跌2.2%。

勝捷企業(06090)：今早上市，最高見3.33元，收報3.24元，較招股價3.18元，高0.06元或1.9%，成交額約5424萬元。不計手續費，每手賺60元。

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