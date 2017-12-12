港股直擊

勝捷企業(06090)今日首掛，早開報3.23元，最高見3.33元，尾市最低見3.18元，力守招股價，收市報3.24元，較招股價3.18元高出6仙或1.89%，成交約1676萬股，涉資5424萬元。

每手買賣單位1000股，若不計手續費，每手賺60元。

集團為新加坡最大工人及學生宿舍業主營運商之一，是次集資淨額約6970萬元，公開發售部分錄得超額認購17.76倍，一手1000股中籤率為80%。

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