訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:38 港股直擊 即巿股評

恒指突挫逾200點 騰訊挫逾3%

放大圖片

港股尾段跌幅擴大，恒指暫時最多跌219點，見28745點暫時低。截至下午約3時34分，恒指報28773點，跌191點或0.7%，大市成交額913.24億元。

國企指數報11313點，跌118點或1%。

美國道指期貨最新升7點，報24426。

藍籌股方面，騰訊(00700)曾跌3.5%，低見391.4元，現跌3%，拖低大市近百點。

平保(02318)挫3.3%；港交所(00388)跌1.7%；中行(03988)跌1.3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。