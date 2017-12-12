港股尾段跌幅擴大，恒指暫時最多跌219點，見28745點暫時低。截至下午約3時34分，恒指報28773點，跌191點或0.7%，大市成交額913.24億元。
國企指數報11313點，跌118點或1%。
美國道指期貨最新升7點，報24426。
藍籌股方面，騰訊(00700)曾跌3.5%，低見391.4元，現跌3%，拖低大市近百點。
平保(02318)挫3.3%；港交所(00388)跌1.7%；中行(03988)跌1.3%。
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港股尾段跌幅擴大，恒指暫時最多跌219點，見28745點暫時低。截至下午約3時34分，恒指報28773點，跌191點或0.7%，大市成交額913.24億元。
國企指數報11313點，跌118點或1%。
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藍籌股方面，騰訊(00700)曾跌3.5%，低見391.4元，現跌3%，拖低大市近百點。
平保(02318)挫3.3%；港交所(00388)跌1.7%；中行(03988)跌1.3%。
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