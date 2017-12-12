即巿股評 港股直擊

美股喺議息同周五三重期結算前，蛇咬都唔郁住，即使隔晚紐約發生恐襲一樣無有怕，隔晚三大指數上升，只可惜港股跟啲唔跟啲，今早上過去又畀內地股市拖低，未能企穩10日線(28882點)，都唔使旨意挑戰20日線(29195點)，更遑論回補下跌裂口29353-29563。

今日恒指略為高開，曾升101點，見29066點半日高位即掉頭回落，內地股市一腳軟，港股即轉弱，一度倒跌196點，低見28769點，50日線失守，目前又喺50日線爭持，半日報收28832點，跌132點。國指則跌82點，報收11349點。

講到底恒指等於騰指，騰訊(00700)掂，港股上，騰訊瓜，港股死。騰訊連彈三日後，今日有啲腳軟，早段曾升至410.8元，剛好係下跌裂口頂部就回頭，搵把尺度都無咁準。完成回補裂口未企穩又調頭，仲要再失下跌裂口底部405.8元，目前喺400元水平爭持，半日收399.2元，跌1.5%或6.2元。當然騰訊今日嘅走勢唔多好睇，不過反彈咗幾日，喺400元水平整固好正常，只要唔再失390元，騰訊仲有得諗。

至於另一強勢反彈嘅平保(02318)，今日回落至80元水平之下，剛好反彈至82元另一阻力回頭，但能守住78元，又唔衰得去邊。究竟家陣個市係成功尋底後整固，抑或反彈結束再回落，目前仍然係五五波，大市又喺50日線爭持，可以話係生死邊沿之間，總之守得住條50日線都唔死得，不過要精神爽利，當然要迅速回補下跌裂口並企穩。

有平保撐腰嘅大笨象(00005)，日前變身小飛象後，今日表現亦甚為硬朗，只可惜80元呢個位唔係咁易突破，睇嚟又要喺78至79元稍作整固再儲力。至數最難睇嘅板塊，非手機設備股莫屬。舜宇(02382)成為藍籌後，似乎冇乜好日子過，加上上月手機鏡頭出貨量按月下跌，半日跌近7%，成為最弱藍籌。而瑞聲(02018)亦有秩序下跌，半日又跌3.7%，其他手設股跌幅閒閒地2%以上，好明顯資金已撇甩呢個板塊。

醫藥股喺第四季愈戰愈勇，阿Man曾推介嘅醫藥股高處未算高，提防急升過後有震盪，噚日急升逾一成嘅金斯瑞生物(01548)早段曾跌7%，半日跌1.3%，心血少啲都坐唔定。濠賭股同樣創新高後腳軟，暫時唔可以話轉勢要跌，但急升過後回吐好正常，只要唔跌穿上一個交易日低位，仍然可以持有。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)