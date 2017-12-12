港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數造好，道指和標普500指數創收市新高。港股3連升後，今早高開後受制兩萬九，其後回試50天線。

恒指今早高開7點，開市後曾升101點，見29066點半日高，其後於兩萬九水平爭持，上午11時後走勢轉弱，失守50天線(約28812點)，最多跌196點，見28768點半日低，中午收市前喘穩。恒指中午收報28832點，跌132點或0.5%，大市成交額604.94億元。

國企指數報11349點，跌82點或0.7%。

內地股市今早反覆向下，滬指半日跌0.57%；深成指跌0.15%。

藍籌股方面，騰訊(00700)早段升至410.8元創本月新高，其後倒跌失400元，半日跌1.5%；平保(02318)回吐2.4%；港交所(00388)跌1.2%；中行(03988)跌1.1%。另外，吉利(00175)跌2.3%；碧桂園(02007)暫停分拆碧桂園物業服務於A股上市，股價半日跌1.6%；萬洲(00288)再創新高後，半日倒跌2.7%。相反，國際金融股靠穩，友邦(01299)升0.6%；滙控(00005)升0.1%。另外，工行(01398)升1.3%；中移動(00941)升0.5%；中海油(00883)升1.3%。

焦點板塊

手機設備股：今早跑輸，舜宇光學(02382)曾挫8.6%，半日跌6.9%為表現最差藍籌，集團上月手機鏡頭出貨量按月下跌3%；車載鏡頭出貨量按月下跌10.1%。瑞聲科技(02018)曾挫5.6%，半日跌3.7%；丘鈦(01478)跌2.4%；高偉(01415)跌4.6%；ASM太平洋(00522)跌2.6%。另外， 比亞迪電子(00285)挫7.3%；通達(00698)跌2%；信利(00732)跌1.3%。

醫藥股：強勢股續爬升，石四藥集團(02005)曾升6%，見5.08元創新高，半日升2.3%，集團旗下「醋酸鈉林格注射液」已取得國家食品藥品監督管理總局的藥品生產註冊批件。另外，中國生物製藥(01177)曾升4.6%，見12.36元創上市新高，半日升0.8%；復星醫藥(02196)逼近上市高位，半日升3.9%；四環醫藥(00460)升3.5%。不過，昨日急升近兩成的金斯瑞生物科技(01548)曾挫7%，半日跌1.3%；三生製藥(01530)跌4%。

焦點股份

半新股：昨日上市低收4.8%的日清食品(01475)今早曾升半成重返招股價，半日升1.8%。焦點科技股方面，閱文(00772)獲大摩首予「與大市同步」評級，目標價85元，不過股價半日挫3.7%；易鑫(02858)跌2.3%；雷蛇(01337)跌1.5%；眾安在綫(06060)跌1.8%。

勝捷企業(06090)：今早上市，最高見3.33元，較招股價3.18元高4.7%，半日收報3.24元，成交額3710萬元。

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