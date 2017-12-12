港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指及標普500指數續創收市新高。港股連升三日後，今早重上29000點後反覆走低，復試50天線。

恒指高開7點，報28972點，開市後升幅擴大，早段最多升101點，見29066點半日高，之後掉頭回落。上午11時後，恒指走勢明顯轉弱，一度倒跌196點，低見28768點，失守50天線(約28812點)。恒指中午收報28832點，跌132點或0.46%，大市成交額604.94億元。

國企指數報11349點，跌82點或0.72%。

藍籌股方面，聯想(00992)逆市升1.86%，為表現最好恒指成份股。友邦(01299)重回10天線，半日升0.64%; 騰訊(00700)失守400元，跌1.53%; 平保(02318)高開低走，倒跌2.4%。

半導體股逆市造好，中芯國際(00981)創1周高，升2.4%; 華虹半導體(01347)漲2.58%;中國軟實力(00139)升1.56%。

手機設備股走弱，舜宇光學(02382)急跌6.88%，為表現最差藍籌。瑞聲科技(02018)亦跌3.73%; 高偉電子(01415)及丘鈦科技(01478)則分別跌4.58%及2.39%。

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