港股直擊 即巿股評

噚日睇過牛熊證街貨量，計到恒指剛好企喺中間位唔知點算好，兩頭唔到岸嘅時候，就梗係咩都唔好做，坐定定喺度，食飽個早餐先再算啦；完咗上半場都見佢無乜料到，就高高興興同師兄劉兆昌兩條友去咗灣仔碼頭食日本嘢做lunch(一年先得嗰一日係咁食架啫)，食到飽飽返到公司櫈都未暖就要開會，唉，打工仔最難頂莫過於飯氣攻心時要開會呀！Anyway，師兄，多謝你餐飯。

開完會就大件事啦，恒指唔聲唔聲咁爬升咗200幾點，到收市時仲升逾300點，條50天線穿到穿多次都仲得咁滯；奈何過到條50天線，就過唔到條10天線呢！反正噚日只係做隻塘邊鶴，拿拿聲做埋公司啲嘢早啲收工去捐血(夠期啦嘛)。

今日喺地鐵見到企我隔離個阿姨開報價App睇市，小妹唔係無電話，但你知架啦，我本身做記者架嘛，就梗係有一條八卦嘅根存在架啦，阿姨睇咗(我記得嘅都講晒，排名不分先後)：騰訊(00700)、滙控(00005)、中銀香港(02388)、閱文(00772)、眾安(06060)、港交所(00388)、吉利(00175)、比亞迪(01211)、易鑫(02858)，然後見阿姨隻App頂頭show咗個開市價：28972點；到我打完鋪機，轉開報價App時，恒指已經上到去29000點樓上，適時戰友Jack WhatsApp我：(好多隻大象嘅emoji)動大遷徙。

開恒指牛熊證街貨圖睇，下方最貼價嘅牛證係28100至28199點，呢度有相當於747張期指，同現價(11點2齲報28932點)比相差有733點；至於上方熊證最貼價就係29000至29099點，呢度嘅距離就當然係近啲啦，相差167點啫，不過期指張數就少啲，得431張。

So far見到恒指都係企咗喺條10天線(28891點)上面，但點數上除咗今朝開市嗰吓相對比較chok之外，就好似隻蟹咁橫行，年尾市靜真係無錯，繼續觀察吧！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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