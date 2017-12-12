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今日 10:22 港股直擊 即巿股評

【異動股】碧桂園曾跌1.7% 暫停分拆A股上市

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碧桂園(02007)暫停分拆碧桂園物業服務於A股上市，股價今早曾跌1.7%，低見12.62元，最新跌0.6%報12.76元，跑輸大市，成交約3500萬元。

碧桂園宣布，由於中國審核監管機關近期的政策變動，碧桂園物業服務議決撤回其建議分拆的申請。該公司現正評估各選項，包括尋求物業管理相關資產於其他地方的證券交易所分拆獨立上市。公司僅此強調其業務運作良好，且暫停建議分拆將不會對公司之財務狀況或營運造成任何重大不利影響。

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