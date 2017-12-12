港股直擊 即巿股評

港股連續三日反彈累積升逾七百點，外圍股市造好下，恒指或返二萬九，惟大市質素未明顯改善。

隔晚美股三大指數全線上升，紐約曼哈頓港務局巴士總站發生爆炸，造成數人受傷，惟未有對美股造成大波動。道指標普500指數續創收市新高。道指收漲56點或0.23%，報24386點。納指收漲0.51%，報6875點，進一步收於10天線之上。標普500指數升0.32%，報2659點，主要受科技股和能源股提振。聯儲局將在本周召開議息會議，市場普遍預計聯儲局將會加息。歐洲央行與英國央行均將在本周後期公布政策聲明。

美國科技股也普遍上升，蘋果升近2%，亞馬遜收漲0.6%，微軟升1.3%，特斯拉升逾4%，高通升1.5%。阿里巴巴升近1%。比特幣期貨首日上市交易，相關概念股急升，Riot Blockchain勁升45.5%。Marathon Patent大升42.9%，迅雷亦急升29.4%。

原油期貨價格上升，倫敦期油升至超過兩年高位。沙特阿拉伯計劃明年1月維持原油出口在每日690萬桶不變，以維持供應量在今年低水平，保持油價穩定；加上北海輸油管道關閉，刺激倫敦布蘭特期油一度升至2015年6月11日的高位，收市報每桶64.69美元，升1.29美元或2%。紐約一月份期油收報每桶57.99美元，升1.1%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。騰訊(00700)ADR折合港元計收報406.95元，較本港上日收市價，升1.55元。滙控(00005)ADR收報78.38元，升8仙。國壽(02628)ADR收報24.89元，升4仙。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報10.68元，升8仙；中石油(00857)ADR收報5.22元，升7仙；中石化(00386)ADR收報5.55元，升5仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報76.36元，升0.46元；聯通(00762)ADR收報10.61元，跌3仙。

ADR港股比例指數報29058，較周一恒指收市升92點或0.32%。港股昨日尾段曾升358點，高見28998點，升至10天線水平，收報28965點，升325點或1.1%，連升3日累計反彈740點。大市全日上升股份比例為54%，下跌股比例為46%，反映升勢未見全面。股價高於50天線比率的中線市寬上升0.9個百分點至28.6%，連續兩日改善，但仍處於支持區以下的偏低水平。恒指今早有望重返二萬九水平，短期阻力參考20天線約29211點。

焦點股份

騰訊(00700)：股價自上周低位已累計反彈逾一成。公司將入股內地連鎖超級市場永輝超市。在上交所上市的永輝超市公布，騰訊將會收購半成股權，有關細節有待雙方進一步磋商。另外，騰訊將對永輝雲創科技進行增資，以取得一成半股權。

石四藥集團(02005)：昨晚公布已取得國家食品藥品監督管理總局有關醋酸鈉林格注射液(500ml)的藥品生產註冊批件。股價昨日收市升6.7%，留意今日走勢。

碧桂園(02007)：公布由於中國審核監管機關近期的政策變動，故撤回旗下碧桂園物業服務於上交所分拆獨立上市的申請。公司表示目前正評估各種選項，包括尋求物業管理相關資產，在其他地方的證券交易所分拆獨立上市。

新加坡工人及學生宿舍營運商--勝捷企業(06090)今日掛牌。據輝立交易場，暗盤收報3.23元，較招股價3.18元，高出1.6%。