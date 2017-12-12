即巿股評 港股直擊

上周初，期指調整勢頭未改，除了29000點水平失守外；更於上周三當日，在受著內地股市的大跌所影響下，香港市場出現了一個小股災，期指單日下跌了690點，再次回到28200點水平。之後周四更曾創出近期的低位28149點，惟之後很快便出現了反彈。及至昨天，雖然反彈仍然持續，惟最終只能收報28906點，仍未能收復29000點水平。



期指本輪的調整幅度由高位至低位計大概有兩千點左右，惟下跌的速度及幅度已是本年之最。而是次的調整主要是由一眾強勢股急跌（如騰訊(00700)平保(02318)等）所帶動，明顯地已對市場上很多投資者的信心帶來一定的影響。正因如此，市場上已有不少人開始討論大市是否已見頂，大跌將會來臨等相關的話題。不過，如上期於本欄中所提及，只要28000點的水平一日並未被正式跌穿的話，筆者仍然維持本輪只是中期調整，而調整過後應該很快便會再展升浪，並且會升穿2007年高位的看法不變。現時大家宜多關注下文中所提到的的阻力及支持位置，希望能有助各位可以更好的判定是次調整的發展，以作更好的部署。另外，環球消息方面，本周四是超級星期四，當日除了美國及歐洲等國的議息外，更是內地中央經濟工作會議的召開，大家應同時留意有關消息，因其很大可能會成為下一段走勢的引發點。



技術方面，除了十天及二十天移動平均線外，期指於上周更曾一度失守五十天移動平均線，惟於在觸及到100天移動平均線時出現反彈，至昨天更能成功收復五十天移動平均線，失而復得；而各主要技術指標上出現了全面偏淡的情況，如MACD的快線已跌入熊區，則熊差距正不斷擴大；另外，14天的RSI仍收於50之下；再加上，於隨機慢步指數中及DMI圖中，仍顯示出偏淡的，卻未出現任何轉向的勢頭，以上皆反映期指短期偏淡的走勢仍然持續。筆者認為現時期指只是處於技術性反彈的階段，而首個阻力會是十天的移動平均線，即是29000點附近，昨天期指便曾上試該位置後便告回落，反映該處已有初步阻力。因此短期內期指好大可能會受制於該阻力，並再次回到28000-28200點左右水平，而28000點會是一個好重要的支持位置，如最終該位置也告失守的話，期指便可能需要迎來較深及較長時間的調整，到時大家宜要考慮減輕手上的持貨。相反，大家亦要留心如未來期指能成功收復十天移動平均線後，再成功收市升穿29400點的話，這輪的調整很大可能便會結束，而新一輪升浪亦會很快再次展開。



策略方面，根據上述的情況，筆者建議大家可於現價，即十天移動平均線附近，開倉做12月Long Put28200點，期權金成本大概為110-120點左右，如之後期指收市十天移動平均線便要考慮止蝕；另外，如未來期指收市升穿29400點的話，可小注考慮開倉做12月Long Call 29800點，期權金成本大概為160-170點左右，如之後收市跌穿29200點便要考慮止蝕。



本人並未持有上述之股票或相關之衍生工具

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。



