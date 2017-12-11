港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額122.64億元，另有約232.4萬元人民幣沽空， 大市沽空比率11.23%，較上日上升約0.2個百分點，創11月1日以來新高。

中國平安(02318)全日沽空金額居首，金額15.69億元，沽空比率26.2%。

騰訊控股(00700)排第二，沽空金額10.8億元，沽空比率8.5%。

第三位是滙豐控股(00005)，沽空金額8.59億元，沽空比率20%。

第四位是盈富基金(02800)，沽空金額4.43億元，沽空比率39.5%。