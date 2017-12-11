港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚造好。港股連升兩日、回升415點後，今日進一步升返50天線。大市成交額稍為下跌，上升股份比例超過五成。

恒指高開5點，報28645點屬全日低，開市後升幅拉闊，早段升近160點，重上50天線(約28786點)後，升幅一度收窄至約30點，其後再回勇，上午最多升186點，中午收報28784點，升144點。午後突破上午高位，尾段愈升愈有，曾升358點，見28998點，升至10天線(約28967點)水平，進逼兩萬九關口。恒指收報28965點，升325點或1.1%，連升3日累計反彈740點或2.6%。大市今日上升股份比例為54%，下跌股比例為46%。

全日成交額1091.9億元，較上日減少約62.46億元。

國企指數收報11431點，升142點或1.3%。國指連升兩日累漲280點或2.5%。

恒指即月期貨收市升286點或1%，報28906點，低水59點。

A股顯著高收，滬指升0.98%；深成指升1.9%。兩市成交額約4020億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升48點，報24384。

藍籌金融股領漲，滙控(00005)高見78.9元為兩個月高，收市升2%；友邦(01299)升1.4%，集團獲高盛上調目標價至77元；平保(02318)高見81.5元創本月新高，收市升3.8%，3股貢獻大市139點。另外，港交所(00388)升1.8%；建行(00939)升0.6%；萬洲(00288)創新高，收市升1.8%；中海油(00883)獲高盛上調目標價至12元，股價升1.1%；蒙牛(02319)升3.2%。相反，中移動(00941)跌0.1%，連跌第9日；旺旺(00151)跌2.1%；恒安(01044)跌1.6%；碧桂園(02007)跌1.1%。

焦點板塊

科技股：騰訊(00700)見406.4元創本月高，收市升2.9%，連升3日反彈10.8%；瑞聲(02018)升2.8%；舜宇(02382)升2.7%。另外，中興(00763)飆5.1%；京信通信(02342)升3.9%；鴻騰(06088)升2.4%。軟件股方面，IGG(00799)上周五日均有回購，今日反彈12.2%；神州控股(00861)升4.4%；中軟國際(00354)升2.7%；金蝶國際(00268)升2.5%；金山軟件(03888)升2.3%；天鴿(01980)升2.1%。焦點半新股方面，閱文(00772)一度重上90元大關，收市升4.8%，報88.05元；易鑫(02858)急升7.3%；雷蛇(01337)升1%。

濠賭股；德銀和瑞信分別上調澳門明年賭收預測，並上調主要股份評級和目標價，濠賭股全線造好。銀娛(00027)升1.9%；金沙中國(01928)升3.1%；美高梅中國(02282)創逾3年高，收市升4.8%；永利澳門(01128)亦創逾3年高，收市飆5.9%；新濠國際(00200)升2.8%；澳博(00880)升0.8%。

鐵路基建股：近日表現好轉，中國中車(01766)獲大行接力睇好，今早曾升5.7%見逾一個月高，收市升4.9%。高盛發表報告，把中國中車納入其「確信買入」名單，目標價上調至9.5元。另外，中車時代(03898)升3.1%；中鐵(00390)升1.1%；中鐵建(01186)升1.6%；中交建(01800)升1.4%。

醫藥股：多股今早跑出，中生製藥(01177)獲富瑞和德銀續睇好，股價創新高，收市升5.5%；金斯瑞生物科技(01548)亦創新高，收市飆19.6%。另外，石藥(01093)升2.5%；藥明生物(02269)升2.9%；上海醫藥(02607)升2.8%；石四藥(02005)升6.7%；三生製藥(01530)升1.1%。另外，BBI生命科學(01035)飆15.7%；恒大健康(00708)升16%。

焦點股份

百仕達控股(01168)：與眾安在綫(06060)組合資發展金融及保險科技，百仕達曾升17.4%，收市升16.3%，成交額增至3340萬元；眾安升3.8%。

特步國際(01368)；今早曾挫11.5%見逾一個月低，收市跌幅收窄至4.1%。集團上周五收市後發盈警，預期截至12月底止全年綜合淨利潤按年下降約25%至35%。去年同期盈利5.28億元人民幣。滙豐證券發表報告，把特步目標價調低近7%至2.7元，維持「持有」評級。

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