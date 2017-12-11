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今日 15:03 香港財經 港股直擊 中國財經 國際財經

宏利續看好明年亞股表現

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宏利資產管理預計，明年亞洲股市將繼續表現良好，特別是相對於已發展市場股票，惟鑑於基數較高，潛在收益可能不會像今年般可觀，但亞洲仍處於周期性上漲的中段，並在各國結構改革支持下，具備穩固的基礎。

該行認為，踏入2018年，亞洲市場尤其是中國市場或會出現分歧。中國的金融領域出現了一些積極的結構性改革，旨實現去槓桿化、增加財務透明度，以及進一步開放外商投資，預計此趨勢在明年仍延續，因此大型銀行及險商或會從中受益，因它們將面臨傳統理財產品不斷增加的需求，和資金成本下降的趨勢。

宏利資產管理亞洲區(日本以外)固定收益部首席投資總監彭德信(Endre Pedersen)指出，亞洲的持續增長及穩定的通脹，為明年亞洲債券創造有利環境。政府政策及改革，包括中國去槓桿化進程及印度銀行業資本重組，預示着亞洲債券基本面將朝有利的方發展。

另一方面，該行預期全球增長加速及同步的趨勢在明年有可能延續，而盈利增長將更強勁。在市場紛紛討論央行收緊政策之際，全球政策利率仍維持在歷史低位，而貨幣環境仍持續寬鬆。

宏利資產管理亞洲區高級策略師羅卓夫表示，2018年貨幣狀況的寬鬆程度，可能會逐潮減弱，但即使如此，預料不會達到緊縮的水平。至於明年投資者面臨的風險，美國工資的變動、美元反彈，以及中國政策所涉的宏觀風險均是需要關注的領域。

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