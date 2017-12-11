恒指午後升穿上午高位，升幅突破200點，暫時最多升213點，見28852點。截至下午約1時58分，恒指報28836點，升196點或0.7%，大市成交額684億元。
國企指數報11389點，升99點或0.9%。
A股造好，滬指升0.56%；深成指升1.35%。
藍籌股方面，騰訊(00700)重上400元大關，暫時最高見400.6元，現升1.6%，成交額75億元。
平保(02318)高見79.95元，逼近80關，最新升1.8%，成交額34.29億元。
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恒指午後升穿上午高位，升幅突破200點，暫時最多升213點，見28852點。截至下午約1時58分，恒指報28836點，升196點或0.7%，大市成交額684億元。
國企指數報11389點，升99點或0.9%。
A股造好，滬指升0.56%；深成指升1.35%。
藍籌股方面，騰訊(00700)重上400元大關，暫時最高見400.6元，現升1.6%，成交額75億元。
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