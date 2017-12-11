即巿股評 港股直擊

承接美股上周五造好，而內地股市持續反彈，港股今日延續上周五反彈勢頭，恒指更重上50日線(28783點)，暫時脫離險境。恒指開市28645點，已經係上半場低位，其後喺內地股市持續反彈下，上證指數更重上3300點重要心理關口，恒指升幅亦擴大，終於成功挑戰50日，最高見28826點。中午恒指報收28784點，升144點；國指則報收11365點，升76點。

港股超賣後反彈，目前喺50日線爭持，係咪代表個市已完成調整，有力重返高位，暫時仍有變數，始終大市喺29350點遺留咗一個巨型下跌裂口，除非完全回補呢個下跌裂口，暫時港股只能視為反彈，未能確認已調整完成，可再向上突破。反正之前已喺三萬水平減倉，而阿Man亦有建議喺28200水平可開始回補第一注貨，以目前倉位嚟講，應該係一個可以坐得舒服而有夠晒防守力嘅倉位，唔急於喺聖誕長假期前追貨。

呢兩日反彈，再一次引證強者愈強嘅道理，騰訊(00700)上周五強劫反彈，重上390元水平，一吓已彈穿首個反彈阻力，下一反彈阻力喺400元，能夠企穩400元樓上，或有機會回補下跌裂口411元。至於另一強勢股平保(02318)，受惠加息本來就冇騰訊跌得咁急，加上72元水平一直穩守，令股價反彈三兩吓已收復所有移動平均線。平保距離下跌裂口80元只有一步之差，能夠企番上去，有望重拾升勢。其他內險股跟銀行股表現繼強，相信係加息周期展開後，銀行及保險股可持續跑贏大市。

大笨象(00005)喺北水積極買貨之下，今日再升至78.9元今年新高，半日報收78.4元，升2%。今個星期各大央行議息，花旗加息已無懸念，銀行股受惠係必然之事，大笨象踏入12月跑贏大市，如今大市喘定反彈，大笨象亦發力。

要數今日最突出嘅藍籌股，除咗大笨象當然係濠賭股，金沙中國(01928)升2.4%，創三年新高，成為表現最佳藍籌股。而阿Man一向偏愛嘅銀娛(00027)跟永利澳門(01128)，亦分別升1.5%及3.7%，後者更創新高。之前早已講過，濠賭股可以強到年底，亦會跑贏大市，既然整個板塊仍呈現升勢，暫不急於落車，除非勢頭逆轉，預期濠賭股至春節前後，仍可睇高一線。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)