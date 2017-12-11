港股直擊 即巿股評

美股上周五晚造好。港股連升兩日、累計反彈415點後，今早進一步升返50天線，金融股領漲大市，濠賭和醫藥股表現突出。

恒指高開5點，報28645點屬半日低，開市後升幅拉闊，早段升近160點，重上50天線(約28783點)後，升幅一度收窄至約30點，其後回勇，上午11時前突破早段高位，上午最多升186點，見28826點半日高。恒指中午收報28784點，升144點或0.5%，大市成交額551.58億元。

國企指數報11365點，升76點或0.7%。

A股造好，滬指升0.4%；深成指升1.22%。

藍籌股方面，滙控(00005)高見78.9元為兩個月高，半日升2.1%；友邦(01299)升1%，集團獲高盛上調目標價至77元；平保(02318)升1.3%，3股貢獻大市102點。另外，騰訊(00700)見397元為一周高，半日升0.5%；瑞聲(02018)升2.4%；舜宇(02382)升1.1%；中海油(00883)獲高盛上調目標價至12元，股價升2.3%。相反，個別中港地產股跑輸，碧桂園(02007)跌1.8%；長實集團(01113)跌0.8%；領展(00823)跌0.7%。

焦點板塊

濠賭股；德銀和瑞信分別上調澳門明年賭收預測，並上調主要股份評級和目標價，濠賭股今早爬升。銀娛(00027)半日升1.6%；金沙中國(01928)升2.5%；美高梅中國(02282)創逾3年高，半日升3.9%；永利澳門(01128)亦創逾3年高，半日升3.7%；新濠國際(00200)升2.3%；澳博(00880)升1%。

鐵路基建股：近日表現好轉，中國中車(01766)獲大行接力睇好，今早曾升5.7%見逾一個月高，半日升4.7%。高盛發表報告，把中國中車納入其「確信買入」名單 目標價上調至9.5元。另外，中車時代(03898)升4%；中鐵(00390)升1.6%；中鐵建(01186)升2%；中交建(01800)升1.9%。

醫藥股：多股今早跑出，中生製藥(01177)獲富瑞和德銀續睇好，股價創新高，半日升6.8%；金斯瑞生物科技(01548)亦創新高，半日飆17.7%。另外，石藥(01093)升2.9%；藥明生物(02269)升4.1%；上海醫藥(02607)升2.4%；石四藥(02005)升5.6%；三生製藥(01530)升1.4%。另外，BBI生命科學(01035)飆13.9%；恒大健康(00708)升11.5%。

焦點股份

百仕達控股(01168)：與眾安在綫(06060)組合資發展金融及保險科技，百仕達今早曾升15.2%，半日升10.9%；眾安半日升3.1%。

特步國際(01368)；今早曾挫11.5%見逾一個月低，半日跌8.8%。集團上周五收市後發盈警，預期截至12月底止全年綜合淨利潤按年下降約25%至35%。去年同期盈利5.28億元人民幣。

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