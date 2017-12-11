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今日 12:12 港股直擊 即巿股評

恒指半日升144點 返50天線呈爭持

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美股三大指數上周五晚造好。港股上周於100天線企穩，連升兩日後，今早進一步重回50天線。

恒指高開5點，報28645點屬今早低，開市後升幅拉闊，升近160點，重上50天線(約28783點)後，升幅收窄至約30點，其後回勇，上午11時前突破早段高位，最多曾升186點，見28826點半日高。恒指中午收報28784點，升144點或0.5%，大市成交額551.58億元。

國企指數報11365點，升76點或0.67%。

藍籌股方面，濠賭股走高，金沙中國(01928)升2.47%，為表現最好恒指成份股。銀娛(00027)升1.57%; 滙控(00005)為升市主力，今早升2.08%; 騰訊(00700)升0.46%。

鐵路基建股造好，中國中車(01766)獲納入「確信買入」名單，半日升4.73%，為表現最好國指成份股。另外，中車時代電氣(03898)及中交建(01800)分別升4.01%及1.87%。

內險股續強，中國太保(02601)創逾1周高，今早升2.88%; 新華保險(01336)上周五彈逾半成後，再升2.20%; 平保(02318)及中國財險(02328)分別升1.34%及1.74%。

紙股亦見受追捧，玖紙(02689)升5.24%; 理文造紙(02314)升2.57%; 晨鳴紙業(01812)升1.42%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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