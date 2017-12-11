即巿股評 港股直擊

上個星期四(12月7日)恒指觸及100天線之後反彈，上星期五出現一個較為明顯嘅升勢，到今日依家10點5分開恒指日線圖見到暫時最高位做過28798點，高過條50天線(28783點)15點，戰友Jack比我嘅資訊係：大象加油；開埋報價機睇，係喎，滙控(00005)so far升逾2.5%，而其他嘅都只係0.x%。

雖然要搶高返個市，搵企鵝騰訊(00700)同平保(02318)出嚟升嘅話，就真係十拿九穩嘅，但係又真係無可能日日都單靠呢兩隻嘢架嘛，鐵人同股王都係一樣會攰架，只可惜隻大象就真係無企鵝同平保嘅推升值咁高嘅，依家10點15分，print完vendor啲invoice再簽多個名之後，恒指升幅由頭先見過升過百點，變到依家升83點。拆開5分鐘睇恒指圖，原來開市到依家，恒指喺條100分鐘線(5 x 20線，10點17分見28658點)築咗個「圓頂」出嚟，不過見下方嘅技術指標，例如14RSI同MACD，由今朝嘅高位向下行，惜目前處於中軸水平，就連敏感度較高嘅SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線都走勢差不多，咁即係話個市真係仲有得向下走多少少？又即係佢喺日線圖上會同條50天線繼續保持距離？

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點23分，恒指做緊28682點，升42點。下方牛證最貼價嘅係28100至28199點，呢度有相當於505張期指，同現價比較嘅話，同現價有582點距離。再向下數多100點嘅話，即係踩到落去28000至28099點，嘩！呢度有1016張期指，真係不得了啦！如是者若然大市由依家向下行682點嘅話，就可以食到1521張期指。的確係有吸引力嘅，但公平起見，望埋熊證先啦。

上方熊證最貼價嘅係29000至29099點，有相當於287張期指，同現價比嘅話就有417點嘅距離；同樣地比多100點向上行，即係29100至29199點呢度，都有成958張期指架，兩個範圍加埋嘅話就total有1245張期指。

向上行就點數少啲，但就食少啲；向下行嘅話就點數多啲，不過又可以食多啲喎…一路打稿一路聞到唔到邊個同事食緊餐肉麵，香遍整個office係重點，更重點嘅係小妹今朝未食嘢，飲完杯咖啡就衝咗出門口，餓住原來真係諗唔到嘢，更何況呢啲又係咁中間位嘅情況，都係搵啲嘢食先，個市就…上得返同企得穩條50天線再講啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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