港股直擊 即巿股評

港股上周大幅波動，恒指連跌兩周，惟美股向好料可支持恒指上試50天線阻力，市場觀望本周多國央行議息。

華爾街股市上升，非農就業報告數據理想，增強市場對明年經濟前景的樂觀預期。三大指數連升兩天，道指升過百點，與標指同創收市新高。道指收市報24329點， 升117點或0.49%。納指收市報6840點，升27點或0.4%。標準普爾500指數收市報2651點，升14點或0.55%。累計全個星期，道指升0.4%，納指則累跌0.11%。不過分析師指出，在上周初科技股連續下跌之後，只要盈利繼續增長，該板塊看起來就不那麼昂貴。今年至今納指已上漲27%，表現超出標普500指數與道指。

此外，美國國會投票通過了提供政府短期預算的決議案，保證聯邦政府的資金能維持到12月22日，暫時緩解了政府停擺的危機。

據美國勞工部公布的數據顯示，美國經濟11月創造了22.8萬個就業崗位，超出了20萬個就業崗位增加的預期。然而，11月平均時薪上升了0.2%，略低於預期的0.3%；失業率則維持在4.1%，是自2000年12月以來的最低水準。分析認為，非農數據略微意外地向好，也不足以讓人開始憂慮通脹，聯儲局將在本周三(13日)議息，市場顯示超過九成機會加息四分一厘。此外，歐洲央行及英倫銀行亦於本周議息。

芝加哥期權交易所(CBOE)本港時間今早推出比特幣期貨，比特幣價格最新報15164美元，升幅有1.2%，昨日價格一度跌至12730美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。騰訊(00700)ADR折合港元計收報394元，較本港上周五收市價無升跌。滙控(00005)ADR收報77.07元，升0.27元。國壽(02628)ADR收報24.84元，升0.19元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報10.58元，升0.1元；中石油(00857)ADR收報5.18元，升5仙；中石化(00386)ADR收報5.54元，升9仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報76.74元，升0.74元；聯通(00762)ADR收報10.54元，跌8仙。

ADR港股比例指數報28723，較上周五恒指收市升83點或0.29%。恒指上周五曾升402點，見28705點全日高，惟未能進一步挑戰50天線水平，收報28639點，升336點或1.2%，連日兩日反彈415點或1.5%。總結全個星期，恒指跌434點或1.5%；連跌兩周累挫1226點或4.1%。股價高於50天線比率的中線市寬上升3個百分點至27.7%，但仍屬頗低水平，反映大市內容質素仍欠佳。恒指短期阻力在50天線(約28770點)附近水平，初步支持為上周四低位28134點。投資者宜多加留意內地上海銀行同業拆息(Shibor) 以及港元拆息(Hibor)近期高企的情況。

焦點股份

今日有三家公司於主板上市，包括日清食品(01475)、浦江中國(01417)及守益控股(02227)。輝立交易場資料顯示，日清食品暗盤收報3.32元，較招股價3.54元，跌0.22元或6.2%。

眾安在綫(06060)：宣布與及百仕達(01168)成立合資公司，在海外市場發掘金融科技及保險科技的投資機會。眾安及百仕達，分別向合資公司注資5000萬及6000萬元人民幣。另外，百仕達同意，作出6.2億元人民幣額外注資，代價為可贖回優先股。眾安有五成一投票權益，百仕達持有四成九。

華潤置地(01109)：公布11月份實現合同銷售金額約120.8億元(人民幣‧下同)，按年增加48.77%。

禹洲地產(01628)：公布11月合約銷售金額42億9000萬元人民幣，按年上升2.5倍；首11個月累計銷售金額按年上升七成。

飛魚科技(01022)：獲主席兼控股股東姚劍軍，上周五(8日)在公開市場增持66萬7500股，平均作價1.04元，持股量增加至31.47%。公司指增持反映對公司及在線遊戲行業的前景有信心。