今日 18:37
重要通告
港股直擊
奧立仕控股(00860)發盈警，預期截至9月底止年度虧損顯著增加，除稅後虧損淨額介乎5000萬至9700萬元之間。
公司去年度則虧損約3300萬元。
康宏主席王利民回港被捕
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時代的盲點
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回調並非崩盤 區間大上大落
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