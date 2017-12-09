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中國燃氣(00384)為內地領先的城市燃氣運營服務商，主要從事銷售管道燃氣、燃氣接駁、銷售液化石油氣及銷售燃煤及氣體設備。目前在內地25個省、市、自治區，取得342個擁有專營權的管道燃氣項目，並擁有14個天然氣長輸管道、580座壓縮/液化天然氣汽車加氣站、1個煤層氣開發項目、以及92個液化石油氣分銷項目，覆蓋的城市可接駁人口達1.18億(約3964萬戶)，按年增長18.3%。

內地近年霧霾嚴重，政府為了改善環境問題，鼓勵使用天然氣並增加滲透率。近日國內北方氣溫驟降，進入冬季供暖期，天然氣需求增加，多個省份出現供不應求，帶動天然氣價格屢創新高，部分上游供應商開始上調氣價，由於中燃擁有較多工商業用戶，較容易將上升成本轉嫁，加上地方政府對氣價的波動較早年接受，受影響程度因而較低。

在「煤改氣」、「氣代煤」等天然氣政策推出後，集團在天然氣銷售、用戶接駁以及增值業務板塊均表現突出。截至9月底止的上半年純利急增101%至33.95億港元，超過較早前發盈喜的指標。同期營業額增加55.2%至208.75億港元，管道燃氣銷售仍是主要收入來源，收入上升49%至84.7億港元，液化石油氣銷售收入則升39.4%至67.4億港元。不過，受銷售成本同比增加59%的影響，令整體毛利率下降2.1個百分點至26.2%。

上調全年售氣量增長目標

截至9月底止，集團已為240萬戶「氣代煤」家庭簽訂合同，完成改造接駁管道亦已有70.5萬戶，簽約及接駁用戶數字續增。隨著天然氣管網建設的完善，以及「煤改氣」政策效應的浮現，對公司業務幫助更趨明顯。中國燃氣已上調全年的售氣量增長目標，當中的城市燃氣銷售量增長由30%調高至35%，而管道及貿易業務的燃氣銷售量增長亦由30%增加至60%。

內地經濟持續增長，對綠色能源發展的要求逐步提高。惟現時城市天然氣滲透率偏低，市場仍未飽和，潛在的增長空間龐大。另外，政府決心治理霧霾問題，銳意將天然氣發展為清潔能源的重要部分，亦為燃氣業帶來更多機遇。受惠政府政策的傾斜，料利好天然氣分銷商表現，中國燃氣可望從中受惠。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中國燃氣2017、2018及2019年每股盈利為1.231元、1.465元及1.743港元，給予12個目標價28.0港元，相當於今年預測市盈率23.0倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理