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領展(00823)行政總裁王國龍表示，領展翻新旗下商場，主要是希望為商場帶來人流，並非純為加租。

領展近年積極翻新旗下商場，以提升租金收入，王國龍接受無綫電視訪問時指出，很難說翻新是否只為加租，因為作為一個業主，最主要是為商場帶來人流，並針對如何令商戶可以賺得更多錢、生意做得更好。領展做推廣活動，翻新商場成為一個更好的地方，可以讓客人感到舒服，逗留時間長點，自然就會消費。他稱，商戶亦很樂意在生意好的時侯，調整相對租金。

另外，談及個人投資，王國龍指，個人股票投資首重公司派息，他認為，派息很重要，大部分成功公司多數在派息方面一直有穩定的增長，這是一個肯定，因此看派息最實際。他稱，領展增長很好，例如盈富基金這些等很穩健，也有股息收。不過，由於未能在股票投資上花太多時間，因此未必會專注股票市場，傾向投放在一些較容易投資後擱在一邊的。

在物業市場投資方面，王國龍強調，自己不會沾手零售物業。被問到為何在購買住宅上較為可取時，王國龍稱，如果是適合的位置通常很容易便可以出租，需要考慮的因素較少。

他指出，零售和物業的周期兩樣加起來會令事件複雜很多，考慮的事會多了；反觀住宅與經濟周期掛鈎較多，不需再考慮零售方面的生意。