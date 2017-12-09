即巿股評 港股直擊

市場繼續觀望美國稅改進展及經濟數據，美股周四向好。道指收市升約70點，重上24200點水平；科技股回穩，納指收市重上6800點，升近40點。港股走勢持續回穩，恒指周五高開在28400點後，升幅逐步擴大，午後高位更一度急升逾400點，曾經重返28700點水平以上，收市升逾330點。向上阻力留意28800點關口，支持參考100天線約28150點。資金流方面，周四恒指好倉有逾700萬元流出，同日淡倉流入逾5500萬元，累計5天，好倉流入逾2億元，淡倉流出逾6700萬元。

多隻早前急升、近期出現調整的強勢股，逐步在急跌後反彈。外圍科技股回穩，騰訊控股(00700)周五繼續反彈，股價高開在380元以上後，上升動力逐步增強，午後高位曾升至接近395元，重上10天線，收市仍升逾4%。向上觀望重上400元關口的機會，支持參考50天線約373.6元。

周四有逾4800萬元資金流出騰訊認購證，5日累計流入逾2.3億元。看好可留意騰訊購(19159)，行使價461.88元，18年5月到期。或騰訊購(19245)，行使價500.08元，18年5月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(18685)，行使價345.80元，18年4月到期。

上證綜合指數周五早先跌後回升，收市向好，終結4連跌。內險股中國平安(02318)周五走勢顯著向好，股價高開近1%後，升幅曾經擴大至逾半成，並且重上78元。平安收市升逾4%，保持在78元以上。向上觀望重上80元的機會，支持參考75元水平。周四有逾2400萬元流出平安認購證，5日累計流入逾7500萬元。看好可留意平安購(19157)，行使價91.08元，18年5月到期。或平安牛(61959)，收回價71.1元，行使價70.4元，18年6月到期。

早前公布上月銷售創新高的吉利汽車(00175)，連跌3日過後，周五顯著反彈，高位曾升逾6%至26元以上，收市仍升逾半成。向上觀望重上50天線約26.2元的機會，支持參考一個月低位23.7元。周四有逾1200萬元流入吉利認購證，5日累計流入逾2900萬元。看好可留意吉利購(18315)，行使價27.33元，18年3月到期。或吉利牛(67009)，收回價22.58元，行使價21.98元，19年1月到期。

本周正式晉身藍籌的舜宇光學(02382)，經過近期的急跌過後，股價連升兩個交易日，周五高位曾急升近6%，但升至118元附近有獲利盤出現，周五收市升近4%。向上觀望重上115元的機會，支持參考105元。周四有逾340萬元流入舜光認購證，5日累計流入逾2800萬元。看好可留意舜光購(12436)，行使價139.99元，18年7月到期。或舜光牛(63995)，收回價104.88元，行使價100.88元，18年3月到期。

另一隻蘋果概念股瑞聲科技(02018)，周五高位曾再升逾7%，一度升至153元以上，但突破150元後有沽盤出現，收市升逾4%，暫時未能企穩在150元以上。向上觀望企穩在150元以上的機會，並觀望140元水平能否重建支持。周四有約60萬元流出瑞聲認購證，5日累計流入逾50萬元。看好可留意瑞聲購(18698)，行使價190.18元，18年6月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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