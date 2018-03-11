即巿股評 港股直擊

恒指於11月22日攀上30199點逾十年高位後，隨即出現倒V形急挫，甫踏入12月已跌至29200點下方成交密集區，基本上可確認恒指走勢模式由之前的反覆尋頂，轉入大區間波動市。

恒指周三(12月6日)顯著跌穿50天線及年初向上伸延的上升通道，確認去年底至今的升浪已被破壞，周四更低見28134點，是年內首次貼近100天線水平(僅相距約13點)。及至周五，港股終於出現較具力度的超賣反彈，恒指收報28639點，飆336點(1.19%)。大市全日成交1154億元，上升股份佔67%。

恒指年初迄今曾出現3次回調，皆未明顯失守50天線，多在50天線爭持不多於5個交易日後便重拾升勢；故此，過去一周恒指急挫並跌穿50天線的情況，實在嚇窒不少股民，擔心若進一步跌穿100天線的話，後市堪虞。

參考2008年至今，恒指曾36次出現接連跌穿50天線和100天線，其後3個月及6個月雖分別平均錄得0.11%及0.88%的跌幅，但下跌比例分別僅為47%和39%。何況恒指跌勢在周五似有喘定跡象，領袖股騰訊(00700)企穩50天線並急速反彈，因此今次大市回調不像是大崩盤的開端，那麼後市發展又將如何？

自2008年金融海嘯後的7年，恒指大部分時間維持大型區間上落(除2015年4月大時代搭上A股瘋牛的順風車外)，對上一次出現慢牛情況，要追溯到2004年5月至2007年7月期間。當時恒指經歷了此前10個月累升65%後，先迎來個半月的回調，至2004年5月才展開長達兩年多的升市，至2007年下半年進入最後升浪。

對比當時，恒指今年初起步連升8個月，於11月22日創30199點高位後始見回調，這次調整是否重展升浪的契機？

參考目前多個大市指標，恒指似乎有較大機會於大型成交密集區內反覆上落，即27400至29200點之間波動。若然這個密集區底部也失守的話，下一個較大的支持便要退至200天線和下一個成交密集區，即介乎26000至26500點水平，大型區間上落的格局有機會維持至明年第一季較後時間。

對於明年港股走勢，本欄仍然抱持樂觀態度；尤其若恒指真的回測200天線，或會柳暗花明又一村。皆因由1990年至今，恒指發動最後升浪前，往往會先回調至200天線才坐上火箭。

由此看來，股民可暫時收緊風險管理。由於恒指短期內有較大機會在大型成交密集區反覆上落，投資者可考慮在通道頂減持及於成交密集區底部吸納權重股，博賺波幅。一旦恒指回調至200天線水平，可能是最後升浪爆發前的買貨機會。

信報投資研究部

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