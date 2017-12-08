今日 23:19
重要通告
港股直擊
深圳國際(00152)及深圳高速公路(00548)公布，深高速收購深圳投控全資附屬公司沿江公司全部權益。
深圳國際持有深高速50.889%權益，深圳投控為深圳國際的控股股東，間接持有深圳國際已發行股本約44.25%。
康宏副主席及執董涉貪被捕
今日信報
十年36萬業主落錯車 無緣再買樓
【信報月刊】「錢主」興起 北韓也可過…
逾千股下跌 反彈得個樣
恒昇
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今日信報
【信報月刊】瑞信方世華：採菇的營商哲學
Bitcoin 高追搏得過？
StartupBeat
Europe’s chance to lead on robotics and AI
Guy Verhofstadt｜ EJ Insight
亞洲地區樓市周期異 港高位穩
林世康
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財富管理
【盤房來料】長毛50股已無翻身機會
即巿股評 ｜ 今日 13:10
康宏主席王利民被廉署拘捕
香港財經 ｜ 今日 17:58
康宏高層涉貪風波 前CEO麥光耀被捕
香港財經 ｜ 今日 13:20
樂風售出300個工作室 套現逾6億
地產新聞 ｜ 今日 13:54
趙薇回應公司搬空:就不能裝修一下
時事脈搏 ｜ 今日 12:27
海航:未來一年不會發生債務違約
中國財經 ｜ 今日 16:06
騰訊據報擬入股永輝超市旗下超級物種
港股直擊 ｜ 今日 12:17
港股兩周累挫1226點 舜宇染藍首周插12%
港股直擊 ｜ 今日 17:11
MONTEREY九個月加價51% 加推138伙
地產新聞 ｜ 今日 14:33
【新股追蹤】日清暗盤跌5% 一手蝕200元
港股直擊 ｜ 今日 19:09
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