即巿股評 港股直擊

讀者Liza問：「想於兩至三個月內獲利10-15%，以補償剛剛錯誤入市虧損。以下哪隻股票較可取？買入價和目標價如何？1. 玖龍紙業(02689)；2. 新秀麗(01910)；3. 世茂房地產(00813)，謝謝各位專家。」

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「我認為求這種回報的心態很急，心理上『未賭先輸』，這是不好的。投資要有10至15%回報，對於我們這個行業來說，是整年的回報，更是不俗的表現。當然一隻股價會較容易達標，但對整個組合來說，並不容易，我覺得是需要調節心態。三選一當中，我會覺得新秀麗是不俗的選擇，其股價表現長年累月來說是很慢，屬逐級向上的股票，可視之為長線投資選擇。我覺得可以留意新秀麗大約32至33元的位置先買入部分，若再跌5%，可以再加注。」

溫傑 新鴻基金融財富管理策略師

「上述三隻股票均屬於具備較為良好盈利能力的股份，相對而言，新秀麗(01910)可望看高一線。集團作為全球最大的旅遊行李箱公司，近年來業績穩步增長，惟自2016年收購著名品牌「Tumi」後，協同效應之下加速帶動集團盈利，此在2016年度及2017年度上半年的財務報表均有所體現。另一方面，集團第三季於北美的業績銷售佔總體近40%，而目前其總體稅率約為30%，未來美國稅改可望對其盈利能力將進一步提升。股價走勢上，新秀麗近期於指數調整階段獨立穩守上升軌道，幾條主要移動平均線對其亦有支持，建議於32至33元區間買入價，目標價36元。」

伊馬仕 信報投資研究部

「大市波幅擴張，急調整後，周五(8日)又出現急彈；不過，要把握出入時機明顯是異常困難，要2至3個月內收復早前虧損，獲利10-15%，肯定是難上加難。傳統投資智慧是財不入急門，心態上愈心急，更加容易是貪念戰勝理智，做錯機會更大。筆者建議是剛經歷虧損後宜減輕入市的注碼，目標也不宜定太高；宜待『手風』轉順才逐步加大注碼。最後，讀者提供的3隻股份沒有特別大意見或偏好；若讀者較熟悉上述3隻股份走勢，也可以分散買入，以近期低位作止蝕，目標是5-10%。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。