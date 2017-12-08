港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額127.32億元，另有約1632.7萬元人民幣沽空，大市沽空比率11.03%，較上日上升約0.63個百分點，為11月6日以來新高。

騰訊控股(00700)全日沽空金額居首，金額16.63億元，沽空比率10.3%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額12.58億元，沽空比率20.3%。

第三位是盈富基金(02800)，沽空金額7.03億元，沽空比率35.9%。

第四位是滙豐控股(00005)，沽空金額6.23億元，沽空比率24.9%。