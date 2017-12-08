港股直擊 即巿股評

隔晚美國股市三大指數靠穩，港股昨日回升78點後，今日進一步造好，進逼50天線水平。

恒指今早高開96點，開市後升幅曾收窄至41點，見28344點全日低，之後回勇，11時後升幅進一步擴大，上午最多升274點，中午升247點，午後突破上午高位，3時後曾升402點，見28705點全日高，惟未能進一步挑戰50天線(約28755點)水平。恒指收報28639點，升336點或1.2%，連日兩日反彈415點或1.5%。大市今日上升股份比例為67%，下跌股比例為33%。

總結全周，恒指跌434點或1.5%；連跌兩周累挫1226點或4.1%。

全日成交額1154.36億元，較上日減少約55.39億元。

國企指數收報11289點，升138點或1.3%。國指全周跌159點或1.4%；連跌兩周累挫618點或5.2%。

恒指即月期貨收市升308點或1.09%，報28620點，低水20點。

A股兩市高收，滬指升0.55%；深成指升1.24%。兩市成交額約3729億元人民幣。不過總結全周，滬指跌0.83%，連跌4個星期累計挫4.16%。

英國廣播公司(BBC)報道，英國與歐盟已就「脫歐」分手條件達成協議。歐洲三大股市最新造好，德國股市升逾1%。

美國今晚將公布上月非農就業數據。美國道指期貨最新升21點，報24252。

藍籌股方面，友邦(01299)升1.6%；滙控(00005)升0.7%；港交所(00388)升1.8%；吉利(00175)回升5.1%；銀娛(00027)升2.4%；恒安(01044)獲大和升評級至「買入」，目標價升至87.4元，股價曾升7%，收市升3%；蒙牛(02319)升3.5%；萬洲(00288)創新高，收升3.6%，全周累計升7.03%為藍籌升幅王。相反，中移動(00941)曾見近5個月低位，收市跌0.8%，連跌8日；聯通(00762)跌0.9%；新地(00016)跌0.2%；電能(00006)跌1.2%；長和(00001)跌1.2%。

焦點板塊

科技股：全線回升，騰訊(00700)曾升4.4%，高見394.8元，收市升4.2%，貢獻大市113點；瑞聲(02018)曾升7.6%，收市升4.1%；本周晉身恒指成分股的舜宇光學(02382)曾升5.8%，收市升3.9%，不過全周累計跌12.12%，為藍籌跌幅王；高偉(01415)升6.9%；比亞迪電子(00285)升6.2%；鴻騰(06088)回升6.2%；金山軟件(03888)升6%；中芯(00981)升4.3%；5G題材股方面，長飛(06869)彈7%；中興(00763)升4%。焦點半新股方面，閱文(00772)曾反彈11.6%，收市升9.5%；眾安在綫(06060)升0.3%；易鑫(02858)升0.5%；雷蛇(01337)升1.8%。

內險股：全線顯著造好，平保(02318)曾升5.4%，收市升4.9%；國壽(02628)升1.9%；新華保險(01336)升5.2%，為表現最好國指成分股：太平(00966)升4.4%；財險(02328)升3.3%。

內房股：多家公司公布上月銷售表現，板塊升幅領前，藍籌碧桂園(02007)反彈升5.7%；中海外(00688)升1.3%；華潤置地(01109)升2.1%；恒大(03333)回升4.7%；融創(01918)回升4.8%；龍湖(00960)升4.4%；世房(00813)升6.5%；奧園(03883)升7%；新城發展(01030)和遠洋集團(03377)升約6.1%；中國金茂(00817)升5.9%；雅居樂(03383)升5.1%；保利置業(00119)午後曾飆15.9%，收市升13.8%，成交額增至3.92億元。

焦點股份

利豐(00494)：今早顯著高開6.5%，最多升11.8%，收市升8.5%，成交額3.98億元。近年一直看淡利豐的瑞銀發表報告，形容利豐很可能已完成漫長的估值下調過程，預期集團受惠數碼化改革，為2017至2019年盈利復甦奠下基礎，把目標價由2.9元上調至4.4元，評級由「中性」升至「買入」。

結好金融(01469)：尾段急瀉，一度挫37.4%創一個半月低，收市跌20.5%，成交額1.66億元。集團股價昨日逆市造好，高見3.18元創上市新高。母企結好(00064)曾挫24.7%，收市跌20.5%。

新股：兩隻新股今日上市，山東國信(01697)收報4.42元，較招股價4.56元，低3.1%，成交額約3.7億元，不計手續費，每手虧損140元。創業板冰雪集團(08429)收報0.57元，較招股價0.55元高3.6%，成交額約5910萬元，不計手續費，每手賺100元。

「謎網股」：康宏環球(01019)副主席馮雪心、執行董事陳麗兒及其他高層昨日被廉公帶走協助調查。廉署發聲明證實與證監會採取聯合行動拘捕3名上市公司高層。康宏環球昨日自行停牌。另外，已遭證監會勒令停牌的隆成金融(01225)亦被邀請協助廉署調查。David Webb「50隻衰股」名單上多股表現波動，中國集成(01027)跌6.3%；君陽金融(00397)挫19.2%後拗腰，收市升16.4%；中國錢包(00802)跌11.5%；中國投融資(01226)跌6%；智易控股(08100)跌5.1%。

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