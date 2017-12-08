即巿股評 港股直擊

今日正午有四隻新股截止招股申請，其中招股規模最大的，要數中教控股(00839)，原名是「中國教育集團控股」，公司定位為中國大型民辦高等教育集團，自1999年起便經營兩所民辦學校，分別是江西科技學院和廣東白雲學院，又於今年8月14日取得白雲技師學院的控制權，截至2017年8月31日 (2016/2017學年末)，三所學校的在校人數合共達75255人。而集團強調實用技能與知識的教育，令畢業生產生高就業率，按2016年的初次就業率計算，上述三間學府相對為88.1%、96.1%和99.4%，反映集團的教學理念已取得成效。

四名基石投資者

集團今次的招股規模為5億股，佔上市後發行股數20億股的25%，屬典型招股安排。於上市前有兩名大股東，就是聯席主席兼執行董事的于果和謝可滔，均持有7.5億股，佔權37.5%，於招股書顯示屬一致行動人士，合計佔權75%，根據《上市規則》已達大股東佔權上限，反映控股和管理主導權已集中在兩人手上，亦表示此股之股權分布簡單，屬實業股機會大。此外，集團於上市前已授出4550萬份購股權予四名執行董事和兩名高級管理人員，當然包括于果和謝可滔，各獲發1000萬份，而所有購股權之行使價均為上市價，暗示招股價定位不算高。至於招股分布，為公開發售部分5000萬股和配售部分4.50億股，亦屬典型的一九之比，其中想指出今次招股有基石投資者，一共四名，均屬金融機構，分別是國際金融公司、新加坡政府投資公司、惠理基金管理香港有限公司和景林資產管理有限公司。

計算市賬率範圍

以中間價6.44元計算，分別認購約3601萬、約4244萬、2425萬和約4244萬股，佔已發行股數介乎1.21%至2.12%，因少於5%，反映均不屬大股東，於上市首六個月的禁售期解封後，若沽貨離場，也毋須向公眾披露，認為所有基石投資者認購股份作為短線投資機會大，於日後股價顯著上揚時，例如較上市價升逾五成，便存在她們離場的誘因。再看招股價定位，介乎5.86至7.02元，相對招股書列出的未經審核備考經調整每股有形資產淨值為2.63至2.92港元，計出招股價高出介乎122.81%至140.41%，普遍認為高出50%以屬招股價偏高，如今更超過一倍，反映招股價並不吸引。而此乃按每股有形資產淨值得出的結論，若計入截至今年6月底的無形資產及商譽的備考公平值調整分別約人民幣2.29億和3.44億元，計出每股資產淨值為2.96至3.24港元，對比招股價範圍產生之市賬率為1.98和2.17倍。

招股價實不算高

而集團於上市時市值為117.2億至140.4億元，於港交所上市的教育股當中市值超過100億元有三家公司，以12月6日收市價計出市值分別約132億元的成實外教育(01565)、約110億元的宇華教育(06169)和約108億元的楓葉教育(01317)，當日收報4.27元、3.37元和7.80元，對比每股資產淨值為0.9251元、1.1477元和2.6670元，計出市賬率為4.62、2.94和2.92倍，較上述中教控股之最高市賬率2.17倍還要高，與同業比較後，反映招股價定位實不算高，但礙於現時恒指有轉淡跡象，預算此股上市初期股價大幅上揚機會不大，加上於2016年和2017年上半年股東應佔溢利分別約2.13億元人民幣和2億元人民幣，兩者甚為接近，暗示今年全年業績與去年相若機會大，可見於業績上也不能刺激股價上揚，不排除有望於上市後以低於上市價進場。看好國內教育業前景的投資者，不妨等此股上市後，見股價為5元或以上，才考慮作中長線投資。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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